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又有飯店把國號矮化「中國台灣」　立委要觀光局全台徹查

▲▼立委邱顯智質疑台中萬楓酒店把國號改「中國台灣」，矮化台灣。（圖／記者李姿慧攝）

▲立委邱顯智質疑台中萬楓酒店把國號改「中國台灣」，矮化台灣。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

觀光局耗資55億元推動「悠遊國旅補助」，其中20多億元補助旅館民宿住宿優惠，立委邱顯智今(11月30日)爆料，國旅振興補助的台中萬楓酒店矮化我國國號，竟寫「中國台灣」，要求觀光局全面徹查和盤點、處置。觀光局表示，將會進行了解。

立委邱顯智今在立法院交通委員會質詢時表示，他接獲陳情，國旅振興補助的台中萬楓酒店為中國網站，更矮化我國國號，台中萬楓酒店註冊在中國網站，點進去都簡體字，還寫「中國台灣」，民眾透過這種網站訂房，個人資料是否有資安疑慮，業者領國旅振興補助，同時領補助也同時受台中政府旅遊觀光局補助，這非常誇張。

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▲▼立委邱顯智質疑台中萬楓酒店把國號改「中國台灣」，矮化台灣。（圖／記者李姿慧攝）

▲立委邱顯智質疑台中萬楓酒店把國號改「中國台灣」，矮化台灣。（圖／翻攝網頁）

邱顯智表示，2018年林口亞昕福朋喜來登被發現將我國國號改成中國台灣，這是在台灣，還自稱中國台灣，矮化我國，當時觀光局說違者屢勸不改，最重遭撤照處分，4年前發生過，看起來不只有這家，台中萬楓酒店也有同樣情況，觀光局應徹查其他飯店業是否也有在台灣領取補助還用中國台灣等情況。

觀光局長張錫聰表示，台中萬楓酒店為國際連鎖酒店，確實針對國際酒店類似現象比較難管理，但業者在台灣本地經營，要符合在地，按照台灣規定來做，針對該情況，將會了解。

據悉，台中萬楓酒店加入國際連鎖萬豪集團，須依循國際連鎖集團規格，台中萬楓酒店在台灣具有登記證，是合法旅館，網站也另有提供繁體選項，觀光局將發文請業者說明或改善、向集團反映。
 

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