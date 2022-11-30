自稱「國父」為零用錢亂刀刺死母　精神鑑定認不出媽...判刑18年

▲陳男患有精神疾病無法認出母親，在住處持刀刺死母判刑18年。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓男子患有精神障礙疾病，今年4月間病情惡化無法區分親人身分，誤將母親認做陌生人，竟因討零用錢未果，待陳母返家後持水果刀狂刺50下，砍到刀都捲刃，致使陳母心臟、肺臟重創，失血過多當場死亡。陳男落網時一度自稱是「國父」，還稱殺的是壞人，法院送鑑定認為陳受病情影響認不出母親，並不構成殺害直系血親尊親屬罪，變更改用殺人罪判刑18年、施以監護5年，全案還可上訴。

判決指出，陳男（39歲）與陳母（62歲）同住，他患有情感性精神病、雙相情緒障礙症等精神疾病，於2013年間，即有情緒不穩、暴力行為、答非所問、妄想及不識家人等症狀，時常出言辱罵母親甚至暴力相向，但陳男沒有持續就醫治療，病況未能改善，甚至趨於惡化。

陳受到病情影響，開始妄想母親是陌生人，今年4月1日晚間7時許，他向母親索討零用錢未果而心生不滿，待母親返家準備晚餐時，拿起預藏在客廳茶几上的水果刀，接連向其狂刺頭部、頸部、肩膀、胸部、手臂、背部50刀，過程中不顧母親以手阻擋、逃往餐廳方向，甚至不支倒地，仍持持續追擊，最後陳母心臟及肺部重創，大量出血倒臥餐廳死亡。

陳男行兇後未報警或將母親送醫，他先到廚房洗手及沖洗水果刀，再到客廳休息到翌日清晨，洗澡後就返回臥室睡覺。陳母胞姊發現陳母隔天沒上班而察覺有異，遂聯繫社區管理員到家裡確認並報警，員警到場後，陳男將自己反鎖在臥室內，當時身上還穿著沾血上衣，警方當場將他逮捕，並查扣凶器水果刀。

檢方起訴時，認為陳男犯後還能冷靜清洗凶器，並無因精神障礙導致吳辨識行為違法能力，以殺害直系尊親屬罪將他起訴。

但法院審理時，陳男聲稱自己殺的不是媽媽，媽媽現在還活得好好的且剛從泰國飛回台灣，他殺的是壞人、惡人，恐怖的殺人魔。陳還說，他是台灣省國父孫中山，為了救國財殺人，認為自己無罪。

法院囑託台中榮民總醫院為鑑定，研判陳男因精神障礙導致影響其判斷力，致其識別行為違法或依其辨識而為行為之能力顯著降低等情。

法官審酌，陳男就客觀部分殺人部分坦承不諱，另經醫院鑑定、診斷及心理衛生評估等，研判他患有情感性精神病、雙相情緒障礙症等精神疾病，出現無法辨識親屬情形，認定他行為時認知所殺害者非其母親，難構成刑法殺害直系血親尊親屬罪，變更後改依同法第271條殺人罪論處。

法院指出，審酌陳男因受精神疾病影響而為本案犯行，合於刑法第19條第 2項規定之情形，依該規定減輕其刑，判陳有期徒刑18年；另外，陳男就醫後，後續治療配合度不佳未再就醫、服藥，勘認刑之執行完畢後仍有極高可能再犯可能，因此宣告陳男應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以法定最長之監護期限5年。