南投學校旁大王椰子枯葉擊落電纜...變電箱爆炸！女騎士驚叫連連

記者高堂堯／南投報導

謝姓女子日前騎機車經過南投市南崗國中，路邊的大王椰子樹枯葉突然掉落、將電線桿高壓電纜打落，變電箱也「碰」一聲爆炸並出現紅色火光，不但謝女嚇得當場驚叫，學校和周邊民宅也瞬間停電，約經4小時才陸續恢復供電，所幸並無造成人員傷亡。

▲南投市區大王椰子樹葉掉落砸下電線、變電箱爆炸，現場出現紅色火光。（圖／翻攝「南投人聊天室」臉書社團）

謝女的姊姊於11月28日當天於「南投人聊天室」臉書社團PO出行車紀錄器畫面，顯示謝女於上午近11時騎機車行經大庄路、往台三線和南投基督教醫院方向駛去，未料剛經過南崗國中校門附近，視線右上角突然冒出一陣紅光，伴隨砰然巨響，把謝女嚇得「啊啊！」連聲大叫，接著就看到一條電纜線從天垂掛到地面；學校和周邊多戶民宅也突然斷電。

▲▼南投市區大王椰子樹葉掉落砸下電線、垂掛在半空中。（圖／翻攝「南投人聊天室」臉書社團）

經民眾通報台電前往檢視，發現原來是校園圍牆旁的一棵大王椰子樹枯葉突然掉落，懸掛在電線桿電纜上、也將電纜線打落，同時導致變電箱爆炸，才會導致停電，所幸謝女和其他民眾都沒有受到波及受傷；台電人員搶修約4個小時後，在下午2時50分排除障礙，讓南崗國中師生和周邊民戶逐漸復電。

謝女事後向媒體表示，自己當時正騎車要去市區購物，「突然聽到爆炸聲、眼前一片紅亮」，自己才會嚇到驚叫，隨後也看到有一些東西從半空掉下來；她也呼籲相關單位應做好維護，定期修剪大王椰子樹，免生危險。