南投女患囤積症...垃圾「堆成城牆」　窩角落睡覺：丟東西會恐慌

▲南投縣衛生局提醒民眾積極預防並治療囤積症。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

46歲女子「天真（化名）」為南投縣社區心理衛生中心精神關懷訪視員服務個案，訪員到府訪視時，發現「天真」家中全部堆滿日常用品及垃圾、甚至堆到家門外，連走路都要踩著垃圾前進，她及高齡母親被迫在房間角落的地板上，居住環境更散發惡臭味，蟑螂、老鼠不時出沒，鄰居都表示很困擾。

南投縣衛生局指出，「天真」除患有精神障礙，也罹患乳癌第三期、還需獨力照顧智能障礙的老母，她自述家裡必須堆滿東西才能覺得安心，透過囤積東西來抒發壓力，也有想過要清除雜物，但東西丟掉就會感到恐慌及焦慮；經訪員協助及醫師評估診斷後發現為「囤積症」，目前除規則服用藥物治療，訪員也協助轉介心理諮商，合併治療數個月後，「天真」現在已能做到「斷、捨、離」，慢慢把家裡整理乾淨，居住環境變整潔後，心情也跟著變好。

縣府衛生局表示，美國精神醫學會於2013年正式將「囤積症（hoarding）」定義為需要治療的心理障礙，也是失智症及強迫症的症狀之一，因過度收購或收集物件，干擾或損害到患者及親友、鄰人生活上的流動性和基本活動，造成家庭關係惡劣和公共安全隱憂；全球統計每25人就有1人是患者，症狀多在40歲後明顯、50歲起進入高峰，高齡化社會更導致患者人數攀升。

衛生局長陳南松提醒，南投縣社區心理衛生中心針對有需求民眾提供免費心理諮商，如有生涯規劃、家庭關係、親子關係、情緒困擾、人際困擾、壓力調適等問題，都可撥打（049）2202662專線電話，將有專人協助預約、安排諮商，亦可洽詢本局及13鄉鎮市衛生所提出申請，或可上南投縣衛生局網站（https://www.ntshb.gov.tw/Default.aspx）首頁點選「我要心理諮商」預約。