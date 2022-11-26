大型崩潰現場！陳時中後援會「LINE群組截圖曝光」　支持者哭了

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記者施怡妏／綜合報導

九合一大選投票結果陸續出爐，民進黨台北市長候選人陳時中投入選戰137天，26日晚間7點左右登台宣布敗選，就有網友貼出，陳時中後援會網友們崩潰的對話紀錄，還有人喊「黃珊珊的票本來就該是陳時中的」。

▲陳時中的支持者哭了。（圖／翻攝自PTT）

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截至晚間8時，國民黨台北市長候選人蔣萬安票數率先破50萬，民進黨台北市長候選人陳時中37萬票，而無黨籍台北市長候選人黃珊珊為29萬票，稍早陳時中和黃珊珊已自行宣布敗選。

有網友在PTT發文「潛伏在側翼群組，看崩潰，爽」，下午4時一開票，陳時中後援會LINE群組瘋狂討論，不過看到票數持續落後，支持者紛紛崩潰留言，「珊珊的票本來就該是阿中的」、「阿中輸了啦～唉」、「（選票）拉開了」。

▲陳時中宣布敗選。（圖／記者李毓康攝）

聊天室截圖曝光掀起討論，「珊珊可惜了」、「民進黨的票才該歸珊珊吧」、「33不選，時中只會輸更慘啦，別幻想」、「死忠思維，非常人可理解」、「我懂，深綠朋友崩潰中」、「陳時中票還我們珊珊喔」。

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