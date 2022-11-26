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投票日天氣好轉！　下週半夜氣溫驟降「北台濕冷」13℃

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(投票日)白天起雲帶減弱、天氣好轉。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今天雲帶減弱、天氣好轉，中南部轉多雲時晴，北部及東半部多雲偶有局部短暫雨。下週二半夜東北季風挾冷空氣南下、氣溫遽降，下週三北台濕冷，預測會出現13度低溫，要注意保暖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(投票日)白天起雲帶減弱、天氣好轉；中南部轉多雲時晴，北部及東半部多雲偶有局部短暫雨的機率。今日北台偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼；各地氣溫：北部18至26度，中部20至31度，南部21至32度，東部20至30度。

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明(27)日鋒面北移，中南部多雲時晴，北部短暫雨後多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫回升，各地舒適微熱、早晚涼。下週一、二(29、30日)各地晴時多雲，氣溫續升，白天微熱(各地區高溫在30度以上)、早晚涼。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲左圖：26日4：30紅外線雲圖顯示，鋒面雲帶通過中部以北。右圖：26日4：30雷達回波合成圖顯示，鋒面伴隨降水回波通過中部以北。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

下週二半夜、東北季風挾冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降。下週三、四(30、1日)冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚涼冷。下週五(2日)北部、東半部仍有局部雨，冷空氣稍減弱，氣溫微升，北台仍偏冷。

下週三晚、週四晨氣溫降至最低；但台北氣象站最低氣溫約只能降至17度，比「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)的定義還高了3度。冷空氣雖不夠強，但因為是入冬第1波、又有氣溫驟降(超過10度)的過程，感受上會比較冷；而且北台灣的自動觀測站，將會出現13、14度的平地最低氣溫，還是要注意保暖。

 

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