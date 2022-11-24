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再爆6例流感重症！ 12月起公費抗病毒藥劑「增一類對象」可用

▲▼11/23中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲疾管署副署長莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（24）日公布國內新增6例流感併發重症個案，都沒有接種本季流感疫苗，當中有2例較年輕僅10多歲與30多歲，其餘則是50歲以上有潛在病史者者。疾管署副署長莊人祥表示，從12月1日起擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」一類人可用。

莊人祥說明，新增6例個案為1例男性、5例女性，年齡介於10多歲至80多歲，5例感染H3N2及1例感染H1N1且均未接種本流感季疫苗，其中4例具潛在病史，年齡分別為1例50多歲、1例70多歲及2例80多歲。本流感季自10月以來已經有9起流感併發重症確定病例，其中2例死亡。

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疾管署今(24)日表示，為因應2022-2023年流感季流感流行高峰期之防疫需求，經傳染病防治諮詢會-流感防治組委員討論決議，自今(2022)年12月1日至明(2023)年3月31日期間，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，從原本7大類，再增列1類「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象。

▲▼公費流感抗病毒藥劑使用對象一覽表。（圖／疾管署提供）

▲公費流感抗病毒藥劑使用對象一覽表。（圖／疾管署提供）

莊人祥說明，目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙；目前儲備量約372萬人份，占全人口15.9%。

疾管署提醒，由於本年流感可能與COVID-19共同流行，若民眾有類流感症狀，除可先用COVID-19家用快篩輔助檢測外，如有危險徵兆(如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等)應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

依疫情監測資料顯示，國內類流感門急診就診人次上升後近3周下降，仍高於2020年及2021年同期；流感併發重症通報近期略升，惟尚處低點；近期多種呼吸道病毒於社區流行，綜合實驗室監測資料，自9月下旬起呼吸道融合病毒、副流感病毒及流感病毒活動度增加，近二周RSV陽性數雖有下降，惟仍高，流感病毒以A型為主，合約實驗室分離以H3N2為主。

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