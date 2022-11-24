確診者禁投票「擬提行政訴訟」　莊人祥：依傳染病防治法禁外出

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

11/26為九合一大選投票日，但因為新冠疫情，確診者不能出門投票，而近期有人想針對禁止確診者投票提出訴訟。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，禁止外出是依照傳染病防治法規定，和投票是兩件事。

九合一選舉將於26日登場，指揮中心定調確診者不得前往投票。依照現行「5+n」規定換算，11/21起通報確診即無法出門投票，違者最高可罰200萬元。

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針對確診者無法投票一事，有人準備針對禁確診投票提出訴訟，莊人祥回應，新冠確診者在11/26當天是依法須於指定處所隔離禁止外出，禁止外出是依傳染病防治法規定，所影響的是人身自由權利，跟投票權是兩件事。

另外，針對是否會因為投票而暴增黑數，指揮官王必勝昨表示，上周第46周算到周六是12萬8000左右確診，預期這周第47周依照趨勢會是10萬5000到11萬，換算過來一天大概是平均是1.5萬～1.6萬，目前看起來趨勢都還正常，並沒有大量減少，針對為了選舉不去通報的黑數問題，目前看起來沒有這個狀況。

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