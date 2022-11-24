　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

她打110催外送「奶茶送到了嗎？」　警一聽不單純...機警神救援

女子報警問，她點的奶茶送到了嗎。（示意圖／pixabay）

▲女子報警問，她點的奶茶送到了嗎？（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

沒想到竟是求救訊號！近日大陸警方在深夜接到一通電話，報案女子問，「我點了奶茶送到了嗎？」警方再詢問細節，女子卻說不清楚，這時電話中傳來一陣嘶吼，警方查覺女子有危險，最後女子在警察的護送脫離險境。

據《九派新聞》報導，湖北十堰的110指揮中心，近日在深夜接到一名女子問，「我點了奶茶送到了嗎？」員警回，「妳點奶茶啊，我們這是110，妳有啥事啊？」女子只回，她知道。這時電話中傳來嘶吼聲，警察查覺不對勁，便問對方，妳是不是受到傷害了。這時，女子才坦承自己受到威脅。

據了解，女子和丈夫的感情出現裂痕，發生激烈爭吵，女子受到丈夫恐嚇，她情急之下才報警，最後警方到場後，女子也順利脫困。此文曝光後，網友紛紛留言「天啊跟《火速救援最前線》裡一樣的劇情」、「可能吵著吵著男的說我弄死她」、「我有一次打110都沒人接」、「110是救不了她的，畢竟申請離婚還有1個月冷靜期，之前不是有冷靜期被弄死的嗎」。

有網友疑惑，「看到很多這樣的報警方式，可是，她這樣的方式報警，她老公就不懷疑了嗎，正在吵架，還有什麼心思點奶茶呢」，底下有人回「救命稻草的意思是，即使是稻草也要牢牢抓住啊」、「主要是直接當面報警會激怒對方，說是催外賣還可以轉移話題，暫停爭吵讓對方冷靜一點，面對氣頭上的瘋子本來做什麼都很危險」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
疫情致近4千萬童錯過麻疹疫苗接種　世衛與美國CDC示警「全球迫切威脅」
小坪頂危橋1／龜裂又搖晃　環遊郡對外道路恐成南方澳大橋翻版
賴香伶、鄭寶清、張善政簽空汙承諾書　民團批鄭運鵬已讀不回

►在家吃到「祖傳密製紅燒牛肉麵」！6分鐘上桌太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
李敖12年前神預言大汪戀結局「張蘭成關鍵」！　網驚：好準
汪小菲來台要「簽字賣飯店」！　1原因破局
Netflix「12月下架片單」曝！　一整排神片掰了
快訊／1縣市清零！　本土16015例「下降20.2%」
快訊／本土+16015、增65死！6個月嬰確診「心胞積水」
4年前買票被拔議員「今年又賄選！」　候選人被收押
快訊／馬來西亞新首相出爐　安華將宣誓就任
最辣女球迷「爆乳戰袍」看世足！　邪惡視角曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

她打110催外送「奶茶送到了嗎？」　警一聽不單純...機警神救援

遊戲小孩崩潰了！爸媽幫請假1周玩「吃雞」　每天16小時還有KPI　

陸研發mRNA猴痘疫苗　稱數據表現出「良好安全性、有效性」

上海迪士尼樂園明重新開放　旅遊平台瞬間訪問量暴漲5倍

4歲妹鉛筆「直插眼睛」紅色筆芯斷裡面　以後只能看到光影了

香港電費又漲！　一年狂飆45%

小米三季度營收跌9.7%「凈利潤跌59.1%」　王翔：無停滯性庫存

陸新增病例突破3萬大關　鄭州主城區再封控「非必要不出戶」

呼籲陸委會放下政治成見！　福建5台協：復航小三通讓我們回家過年

胡錫進發文稱蔡英文「總統」　痛批沒有悼念貓熊「團團」

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

歐尼爾開酸魔獸來台打球　本人高EQ回：停止仇恨吧

她打110催外送「奶茶送到了嗎？」　警一聽不單純...機警神救援

遊戲小孩崩潰了！爸媽幫請假1周玩「吃雞」　每天16小時還有KPI　

陸研發mRNA猴痘疫苗　稱數據表現出「良好安全性、有效性」

上海迪士尼樂園明重新開放　旅遊平台瞬間訪問量暴漲5倍

4歲妹鉛筆「直插眼睛」紅色筆芯斷裡面　以後只能看到光影了

香港電費又漲！　一年狂飆45%

小米三季度營收跌9.7%「凈利潤跌59.1%」　王翔：無停滯性庫存

陸新增病例突破3萬大關　鄭州主城區再封控「非必要不出戶」

呼籲陸委會放下政治成見！　福建5台協：復航小三通讓我們回家過年

胡錫進發文稱蔡英文「總統」　痛批沒有悼念貓熊「團團」

諷台積電成民進黨的「黃復興」　韓國瑜：哪個縣市危險就當選舉工具

新航「台北－新加坡航班」大幅增班　明年中恢復至疫情前運量

7000元住貨櫃屋！球迷不忍暴動了　卡達霸氣喊：全額退款免費住

厄文29分率籃網擊敗暴龍　KD超賈奈特登得分榜第18名

不是多吃發奶食物就有用！「4大餵奶迷思」大解惑：2關鍵讓奶多多

頂新魏家昔賠2千萬賣豪宅　鄰居現轉手獲利逾4千萬

謝金河：今年亞洲金融市場印尼居冠　悄悄崛起成金磚第五國

李瑞鎮私約鄭有美LA看球賽被拍到　「眼神超有愛」粉絲全笑翻了

10萬床墊太貴！媽媽「不給女兒戒尿布」　弟驚吐1句...老師傻眼了

南檢查賄卻受池魚之殃　山地原住民候選人伍宗康有話要說

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

大陸熱門新聞

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

他罹胃潰瘍3餐狂嗑大蒜...3個月竟變胃癌

女教師遠距上課遭家暴！丈夫衝入掐脖巴頭

筷子插進插座！女童9根手指被切掉

胡錫進發文稱蔡英文總統　批沒悼團團

居家看護發燒送醫不治！家屬求償688萬被駁回

同事包包掉出1物　OL聽完原因秒暈船

與320匹狼同吃同住　他7年後成狼王

爬山遇「白鳳凰」振翅　真實身分曝

大S千萬床墊品牌客群曝！這2類人最愛買

4歲妹鉛筆插眼睛　只能看到光影了

3歲童劃傷鄰居豪車　家長1舉動被讚爆

陸網狂猜汪小菲「為何一直針對小S」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

Toyz大麻案宣判未出席　法官判刑4年2月

小S「公開5mins影片」曝真實心聲！

行政院發錢了！妹子一早爽爆「帳戶驚收6000元」

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

張蘭聲明露餡！大S握汪小菲不利數據

王菲爆情變謝霆鋒！　被拍到「摀嘴痛哭走出大樓」

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

起床「勃起又想尿尿」尬爆！醫激推4招：想怎噴就怎噴

遭陸媒瞎指「小S出軌對象」！抱抱照被翻出

正妹網紅「半裸被捉姦」畫面瘋傳！ IG回應反擊男方

更多

最夯影音

更多
黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄
被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面