她打110催外送「奶茶送到了嗎？」　警一聽不單純...機警神救援

▲女子報警問，她點的奶茶送到了嗎？（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

沒想到竟是求救訊號！近日大陸警方在深夜接到一通電話，報案女子問，「我點了奶茶送到了嗎？」警方再詢問細節，女子卻說不清楚，這時電話中傳來一陣嘶吼，警方查覺女子有危險，最後女子在警察的護送脫離險境。

據《九派新聞》報導，湖北十堰的110指揮中心，近日在深夜接到一名女子問，「我點了奶茶送到了嗎？」員警回，「妳點奶茶啊，我們這是110，妳有啥事啊？」女子只回，她知道。這時電話中傳來嘶吼聲，警察查覺不對勁，便問對方，妳是不是受到傷害了。這時，女子才坦承自己受到威脅。

據了解，女子和丈夫的感情出現裂痕，發生激烈爭吵，女子受到丈夫恐嚇，她情急之下才報警，最後警方到場後，女子也順利脫困。此文曝光後，網友紛紛留言「天啊跟《火速救援最前線》裡一樣的劇情」、「可能吵著吵著男的說我弄死她」、「我有一次打110都沒人接」、「110是救不了她的，畢竟申請離婚還有1個月冷靜期，之前不是有冷靜期被弄死的嗎」。

有網友疑惑，「看到很多這樣的報警方式，可是，她這樣的方式報警，她老公就不懷疑了嗎，正在吵架，還有什麼心思點奶茶呢」，底下有人回「救命稻草的意思是，即使是稻草也要牢牢抓住啊」、「主要是直接當面報警會激怒對方，說是催外賣還可以轉移話題，暫停爭吵讓對方冷靜一點，面對氣頭上的瘋子本來做什麼都很危險」。

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