可供大S家用25年！2男挖礦「偷電215萬度」　判還台電1405萬

▲台中林、洪姓男子為了用比特基挖礦，8個月來對台電竊電215萬8544度電，共要賠台電1405餘萬。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中林、洪姓男子合作經營比特幣礦場，用24h運轉的挖礦機賺取比特幣，卻為了節省電費，蓄意破壞電表，於8個月間竊電215萬8544度電，被台電發現後告上法院。台中地院審理後，認為林、洪犯行屬實，以臨時電費每度6.512元計算，判2人應連帶賠償台電1405萬6438元。

判決指出，林、洪姓男子於2019年4月時，在台中租屋放置挖礦機及相關電腦設備，以「挖礦」取得比特幣。後來2人發現挖礦機要運轉24小時電費昂貴，為了減少花費，於同年7月24日拿老虎鉗破壞2台電表，導致電表計量失準，以此竊取電能。

台電察覺有異，於2020年3月30日會同警方查獲2人違法行為，台電計算，2人到稽查為止共250日，每日竊取電能8736度，扣除已繳的3萬多度電費，共竊215萬8544度電。

全案審理時，林男兩手一攤表示沒錢付高額賠償，之後會再想辦法和解，洪男則未出庭。

法官審理後，認為2人犯行屬實，2人竊取的2百餘萬度電能，應以每度4.07元乘以1.6倍計算，也就是以臨時電價每度6.512元計算，判林、洪2人應連帶賠償台電電費共1405萬6438元。

根據台電推估，夏季每戶人家平均月用電約433度電，林、洪在8個月內竊取的電量，已經可讓10戶人家用41年，以大S家夏日1個月用電約7000度計算，也可以用25年。