柯文哲、黃珊珊車掃「本命區出發」　48小時拚12區談市政亮點





▲黃珊珊。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

選戰進入倒數關鍵時期，國民黨台北市長候選人蔣萬安、民進黨台北市長候選人陳時中早已啟動車掃行程，無黨籍台北市長候選人黃珊珊在倒數48小時，才啟動與身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲車掃，預計走訪12行政區，並一一介紹市政政績景點。

選戰倒數48小時，柯文哲、黃珊珊於24、25日上午啟動車掃，首場就位於黃珊珊「本命區」內湖南港，早上9時先在北流中心開台北市車隊掃街啟動記者會，便進行一連串車掃行程，而各選區的市議員候選人也會在柯文哲、黃珊珊主戰車後方車掃，期間還要到「阿北政績地」短暫停留，透過影片及現場講解方式闡述柯文哲8年政績，預計中午11時30分左右到內科後稍作停留休息。

▲民眾黨主席柯文哲與黃珊珊將於24、25日進行車掃，圖為柯文哲在新北市車掃。（資料圖／記者湯興漢攝）

第二站則於下午1時來到黃珊珊競選總部所處的文山大安區，在信維市場講解柯文哲政績，最後停留在黃珊珊競選總部外；第三站是北市府所在處的松山信義區，將直接於下午3時40分在北市府門口外當起點，並將健康社宅作為柯文哲政績地；第四站為車掃首日的最後一站，也就是疫情期間受創、黃珊珊支持度也頗高的中正萬華區，時間已是晚上6時30分，預計於中正橋停留。

而選戰倒數24小時的選前之夜白天，而柯文哲、黃珊珊25日來到士林北投區，上午9時就在新北投火車站集合，並將到黃珊珊多次掃街的北投中繼市場、台北表演藝術中心停留；下午場也就是車掃最終站中山大同，將介紹心中山、斯文里三期和明倫社宅等地。

據了解，25日下午的中山大同區車掃約於傍晚5時左右落幕，因為柯文哲得要趕緊南下前往新竹，參加新竹市長候選人高虹安的選前之夜，之後再趕回台北參加位於北市府前方的黃珊珊選前之夜，目前幾點抵達尚不明。

而黃珊珊選前之夜規劃於晚間7時至10時，預計晚間6時就開放民眾進場，地點位於擁有特殊象徵意義的台北市政府前廣場，主題定調為「捍衛新價值，擺脫舊勢力」。