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華航「公益棒球訓練營」三度開辦　陳偉殷、王維中領學童打球

▲華航今日第三度舉辦公益棒球訓練營。（圖／華航）

▲華航今日第三度舉辦公益棒球訓練營。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

華航今日第三度舉辦公益棒球訓練營，由棒球名將陳偉殷、王維中帶領楊心國小、水美國小及新屋國小共 56 位學生，於桃園市楊心國小棒球場進行特訓。另捐贈三校軟式練習球、棒球襪及球棒等，期待透過對偏鄉球隊的實質協助、球星的經驗傳承，孕育更多為國爭光的明日新星。

華航表示，這次為了能夠更加照顧到每一位學童，陳偉殷特別找來母校國立體育大學的 4 位學弟參與活動。透過紮實的訓練，小球員們吸收球星們的旅外和自身經驗，從基本功打好基礎；穩健的控球技術指導，更是提升穩定度，也讓小球員們學習到正確保護手臂的方法，獲益良多。

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除了實際的球技指導，陳偉殷、王維中也分享自我的訓練過程。陳偉殷說，雖然這一年發生了很多不能控制的事，但仍堅持繼續做出最大的努力，當機會來的時候，就可以全力以赴，並且勉勵大家，堅持自己的理念，相信離成功就會更近。

王維中則表示，很高興在疫情趨緩後，能夠再次參與華航的棒球營與小朋友們見面，希望大家認真學習，開心打球，鼓勵小球員們未來也能用一樣積極的態度來面對所有的挑戰。

華航公益籃球營自 2013 年開始，至今共計舉辦 7 場，今年亦贊助英雄聯盟 PCS 賽事，12 月則將進行公益桌球營。

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