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台科大研發AI「去背專家」　3000萬畫素圖片只需1秒就完成

▲台科大資工系團隊研發AI「去背專家」，圖片去背更有效率。（圖／台科大提供）

▲台科大資工系團隊研發AI「去背專家」，圖片去背更有效率。（圖／台科大提供）

記者楊惠琪／台北報導

為有效降低廣告製作成本，台灣科技大學資訊工程系教授戴文凱帶領研究團隊成功研發「MainBody：去背專家」，運用深度學習原理，製作出可精確去除各種圖片背景的AI系統，3000萬畫素圖片只需1秒即可完成去背，這項技術也獲得2022 年「全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」電商與金融科技第1名。

台科大表示，由戴文凱指導碩士班二年級學生張先昀、林于婷、林鼎傑組成團隊，共同研發的「MainBody：去背專家」，可將圖片中動物、人物髮絲、網狀細節等的背景去除乾淨，高達3千萬畫素的圖片辨識速度，大約僅需1秒，此技術可廣泛應用在商業攝影、電商平台上架商品等任何需要去背應用情境，此外，針對超級複雜的環境中，無法100%完美去背時，系統還擁有互動式AI去背功能。

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參與研發的學生林鼎傑說，雖然作品是一個去背網頁，但實際上包含了去背模型和去背系統，簡單來說，如果使用者希望修改去背結果的主題，就能直接透過互動式的操作，點選希望保留或刪除的部分，讓AI重新判斷去背結果，這是現有去背軟體較少實現的項目，而坊間的軟體問題在於難以編輯，或是專業人士使用美編軟體去背，需要花費大量時間，此技術可以加速流程，減輕負擔。

另一位參與學生林于婷說，目前「MainBody：去背專家」尚未面世，會把參賽得獎的10萬元獎金，拿來繼續研發，希望能發展出主體前景的光影能隨背景變化，使合成圖片更自然。

戴文凱表示，研發團隊會繼續收集實務使用需求與市場商業模式、優化產品競爭力，積極推廣研發成果，也期待有資金伯樂，讓此技術轉換成台科之光。

▲台科大資工系團隊研發AI「去背專家」，圖片去背更有效率。（圖／台科大提供）▲台科大資工系團隊研發AI「去背專家」，圖片去背更有效率。（圖／台科大提供）

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