貨車掛「日本車牌」開上台灣國道　內行人曝真相：最好閃遠一點

▲「日本車牌」開上台灣國道，內行人曝真相：「撞到人生直接GG」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣車輛上路，必須申辦、懸掛合法車牌，有網友近日開車上高速公路時，目擊一輛白色貨車竟懸掛「日本車牌」，照片一出立刻引發網友熱議，有人質疑「為什麼沒有掛台灣車牌也能上路」，也有內行人現身解釋原因，直呼「看到最好離遠一點！」

原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，可以看見地點明明是在台灣的高速公路，旁邊卻有一輛懸掛日本車牌的白色貨車正在行駛，車牌上除了4個號碼外，還寫著「足立」等字，讓他忍不住直呼「開著開著就到日本了」。

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▲網友好奇「為什麼沒有掛台灣車牌也能上路」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

照片一出立刻引發網友熱議，有人說「那右駕開來台灣是否怪怪不習慣」、「有掛臨時車牌，不過還是覺得很奇特」、「所以這一台也是右駕嗎」、「回日本發現底盤壞光光」、「真正的外匯車」、「為什麼沒有掛台灣車牌也能上路」、「看看那優質的防捲入裝置，跟乾淨的車體」、「撞到這一輛車，人生直接GG了吧」、「看到最好閃遠一點，裡面裝的東西比超跑貴多了。」

也有內行網友現身解答，「小弟剛好是做這行的，這種就是『精密儀器』，直接在日本裝進溫控貨櫃，連著車板一起拉進滾裝船，不是像一般貨櫃裝載在甲板上，到達台灣之後，車頭直接到港邊拉出來，運到工廠」、「所以看到這種日本車牌的貨車要離遠一點，要是撞上了，把人生都賣了可能也不夠賠」。

至於「為什麼沒有掛台灣車牌也能上路」，有網友指出，貨車櫃子的門上其實有貼台灣的臨時車牌，所以並非非法上路。

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