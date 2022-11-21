她見1留言驚覺撞臉「爆乳策略長」！美照曝光　粉絲狂讚：我也認錯

▲柯莉絲汀（右）撞臉蔡尚樺（左）。（圖／翻攝自蔡尚樺、柯莉絲汀臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

不時會看到2個沒有血緣的人意外撞臉，像是夏于喬和宋芸樺或是宋少卿及屈中恆。近來部落客「柯莉絲汀」分享自拍照，也被人發現和另一個美女長得有點像，就是現任職籃T1聯盟的策略長蔡尚樺。不少粉絲看到後紛紛留言表示，「原來不只我這樣想！」

柯莉絲汀經常在臉書和粉絲互動，分享美食、保養和開箱生活好物，也不時會PO出自拍美照。不過她20日發文透露，有人似乎把她和蔡尚樺搞混了，留言說「尚樺，該節食囉」，讓她整個哭笑不得，表示「看來晚餐不吃個牛排不行了」。

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▲柯莉絲汀被人叫成「尚樺」。（圖／翻攝自柯莉絲汀臉書）

但其實仔細一看，發現柯莉絲汀和蔡尚樺的五官真的有些神似，2人都有濃眉、水汪汪大眼以及高挺的鼻子，皮膚也同樣白皙，就連妹妹頭側分的髮型也十分雷同，加上2人身材都相當火辣，不時會曬出「北半球」讓粉絲大噴鼻血，因此粉絲搞混也是情有可原。

▲柯莉絲汀（左）和蔡尚樺（右）的神韻十分相似。（圖／翻攝自蔡尚樺、柯莉絲汀臉書）

柯莉絲汀該則貼文下方就有不少人留言，「尚樺失散多年的妹妹」、「還真的有點像」、「哈哈真的第一次看到照片以為妳是蔡尚樺，還看了一下粉專名稱並不是啊，我還想說怎麼都沒有人說」、「不仔細看還真的會認錯人」、「確實非常像」、「真的有像！我上星期才跟我老婆說過」、「我之前也認錯過」、「妳放心，妳都長在該長的地方，尚樺」。

▼▲柯莉絲汀平時不吝於分享好身材。（圖／翻攝自柯莉絲汀臉書）