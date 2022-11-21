柯賜海死訊震驚PTT「2印象曝光」　全場RIP喊：馬英九還我牛！

網搜小組／鄺郁庭報導

抗議天王柯賜海今（21日）驚傳逝世！警方上午8時許接獲通報，北投區建國街一處公園籃球場旁車內有人倒臥、沒有動靜，上前查看後，赫見竟是柯賜海，當時人已肢體僵硬、確認死亡，享壽66歲。消息一出震驚外界，連PTT都驚呆，「居然……他也算是一代名人了」、「好震撼的消息」、「竟然！」

▲柯賜海在陽明山上以車為家。（圖／記者黃彥傑攝）

柯賜海死訊曝光後，在PTT八卦板（Gossiping）引發網友哀悼，「也算一代奇人，RIP」、「一代抗議大師就這樣走了，RIP」、「還有上過《康熙來了》，願柯大哥一路好走」、「66歲而已QQ」、「上個世代轟動武林的名人……怎麼會」、「電視上從小看到大的人一個個走了，感覺真差。」

其中，許多人對他的印象，除了「馬英九還我牛」，還有傳說很有錢，「昔日超有錢的抗議天王」、「這下子馬英九不用還他牛了」、「他不是超級有錢嗎？還跟許純美比房契多」、「以前那堆房契價值，現在隨便都翻倍了」、「他比一般人有錢吧？也太奇怪。」

還有網友表示，「只記得馬英九還我牛，之前還看過他帶牛去介壽公園吃草，很瞎」、「這位奇人八卦很多，會眾叛親離真的是自業自得，有錢也是一時的，北中南還得罪了不少人，他的確有頭腦，但那是小聰明」、「台灣的舉牌抗議當背景，應該是他首創的。」