Garmin超長續航智慧手錶登場　可連續使用達70天

▲Garmin全新太陽能智慧錶。（圖／Garmin提供）

記者陳俐穎／綜合報導

越來越多人喜愛戶外運動，穿戴裝置品牌Garmin也推出「Instinct Crossover 太陽能運動指針GPS智慧錶」，搭載RevoDrive耐衝擊自動校準指針，同時提供全天候健康監測、超過30項室內外運動模式，更有Garmin Pay行動支付與來電、訊息等智慧通知，其中「太陽能版本」配載Garmin Power Glass太陽能充電鏡面，電力以月為測量單位，提供最強電力續航。

Garmin表示，Instinct Crossover全系列共有5款色系，包含極致黑、石墨黑、墨碳黑、潮浪藍、海沫藍，建議售價16,990元起，12月5日全台開賣。

全新「Instinct Crossover 太陽能運動指針GPS智慧錶」搭載RevoDrive耐衝擊自動校準指針，經典指針為智慧錶增添整體層次，應用創新遮光感應技術，當指針遭受強烈撞擊時，可偵測是否導致錯位並自動校正回精準時間，呈現機械錶般精準報時；實體指針包覆在雙層錶圈的錶體，大膽創新錶體設計，搭配夜光指針提升夜間辨識度， 1.28吋全屏高解析度數位螢幕，查看資訊時智慧指針會自動繞開，避免干擾閱讀重要資訊。

此次的「太陽能版本」搭載太陽能充電鏡面，智慧手錶模式最高可達70天電力續航、GPS模式可達31小時、省電手錶模式甚至可達無限電力。

為滿足軍事迷需求，Instinct Crossover亦推出「太陽能-軍事戰術版」內建夜視模式，開啟模式後將同步關閉光學心率感測器，螢幕資訊需戴上夜視鏡才可讀取，讓你置身黑暗完美執行任務；啟動潛行模式，即可隱匿自身 GPS 軌跡，必要時可透過一鍵即焚功能，刪除錶內所有紀錄，跳傘模式提供三種跳傘類型，可精準記錄跳傘數據、協助玩家命中預期著陸點。