開幕首3日嫩煎牛排買一送一！東京式義大利料理11／23正式進軍高雄

▲BELLINI Pasta Pasta煎烤美國頂級嫩肩牛排。（圖／BELLINI Pasta Pasta提供）

記者黃士原／台北報導

全台已擁有10家門市的東京式義大利料理BELLINI Pasta Pasta，年底前首度進駐高雄，第11間門市將在11月23日於夢時代購物中心開幕，開幕祭出Prime頂級嫩煎牛排買一送一，11月23日~11月25日凡用餐點購「煎烤美國頂級嫩肩牛排450g」，即可獲得「煎烤美國頂級嫩肩牛排450g（價值880元）」兌換券1張，每日限量30份。

▲BELLINI Pasta Pasta職人風奶油蛋黃培根麵。（圖／BELLINI Pasta Pasta提供）

BELLINI Pasta Pasta 21年前即引入義大利麵正統AL Dente口感，保留麵心嚼勁以及獨家的經典醬汁，堅持單份製作，現點現煮麵條，「蔥香蒜味淡菜蛤蜊麵」、「職人風奶油蛋黃培根麵」、「羅勒鮮蝦野菇奶油起司麵」是經典不墜的人氣銷售TOP 3。

▲BELLINI Pasta Pasta和風明太子鮪魚中卷起司比薩。（圖／BELLINI Pasta Pasta提供）

Best Pizza以羅馬式薄脆口感呈現，嚴選全麥麵粉，手工現桿麵皮妝點著食材，使用義大利進口帕達諾起司、瑪茲瑞拉起司，讓比薩風味更佳，首推「和風軟絲明太子鮪魚起司比薩」、「BBQ雞肉鳳梨起司比薩」、「瑪格麗特蕃茄起司比薩」，喜歡吃辣的請務必淋上特製辣油一起享用。

▲BELLINI Pasta Pasta蔥香蒜味淡菜蛤蜊麵。（圖／BELLINI Pasta Pasta提供）

隨著夢時代店的開幕，首度亮相的「煎烤美國頂級嫩肩牛排」，採用Prime等級大塊肩胛部位，舒肥後高溫酥煎，搭配南美洲風味佐醬，大口吃最對味。「和風BBQ醬烤豬肋排」則是爐烤優質豬肋排，搭配日籍主廚獨家配方BBQ醬，酸甜平衡肉質鮮嫩；另外，開胃菜「香酥唐揚雞翅辣茄汁」一直是銷售冠軍，酥脆外皮緊緊包住肉汁，沾上辣茄汁或塔塔醬，一翅兩吃雙重享受。

▲睽違1年半，étage15西餐廳12/1重新開幕。（圖／業者提供）

另外，坐落於高雄hotel dùa頂樓，被譽為高雄城市夜景秘境的西餐廳étage15，將於12月1日重新開幕，睽違1年半之後，餐廳也將帶來全新的料理及經典酒款，並搭配百萬夜景重新與大家見面。

餐廳菜單重新改版，餐點提供更加多元選擇，從中西合併的早餐至夜晚「Night Bar」下酒菜，從早到晚、餐餐滿足。午餐加價129元即享有優惠套餐，酒類及飲品更是全天無間斷供應，12月1日起也提供房客專屬Happy Hours 21:00~23:00消費點特定酒品/飲品享有第2杯半價優惠。下酒菜不僅提供澎湃炸物，更有主廚推薦「義大利切片牛排」、「櫻桃鴨胸佐莓果酒醬」等晚餐料理也延續至宵夜，再晚都吃得到。

