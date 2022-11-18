俄軍新一波空襲！烏克蘭公寓被炸毀「至少7死」　千萬人無電可用

▲ 提摩申科上傳沃利尼揚斯克公寓被飛彈夷為平地的照片。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍15日才對烏克蘭發動開戰以來最猛烈空襲，17日又展開新一輪轟炸，擊中更多能源設施及民用建築。烏克蘭聲稱，一棟公寓建築被摧毀，造成至少7名平民喪生，預料將繼續攀升，且有多達1000萬人口無電可用。總統澤倫斯基表示，正盡力使供電恢復正常。

根據BBC，澤倫斯基17日晚間發表談話指出，一枚飛彈擊中南部城市札波羅熱附近的沃利尼揚斯克（Vilnyansk）一棟公寓，造成7人死亡，總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）也公開公寓被夷為平地的慘況。

烏克蘭全境17日響起空襲警報，基輔只是其中之一。當地時間約上午8時，基輔民眾的手機開始跳出各地將發生新一波飛彈攻擊的國家警報。當地防空部隊立即採取行動，聲稱擊落4枚巡弋飛彈及5架伊朗製無人機。澤倫斯基指控，俄國並不想要和平，「只會盡可能為同胞帶來更多痛苦和苦難。」

烏國最大城之一第聶伯羅17日遭受砲擊，造成多達23人受傷，包括一名青少年，還有一家飛彈工廠被轟。國營能源公司Naftogaz還表示，東部天然氣生產設施遭到大規模襲擊。

據稱有70枚砲彈落在札波羅熱西南部城市尼科波爾（Nikopol）周圍，造成數千戶家庭斷水斷電。南部敖德薩及北部哈爾科夫地區基礎設施遭受進一步破壞，也導致平民受傷。

停電災情則主要集中首都基輔、西部文尼察（Vinnytsia）、港口城市敖德薩（Odesa）及東北部蘇梅（Sumy），澤倫斯基指控，俄國破壞電力及暖氣供應，並再次呼籲合作夥伴「全面保護烏克蘭的天空」，聲稱此舉將敦促俄國停戰。

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