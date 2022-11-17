超萌！台中2奶貓躲汽車引擎室　1隻被收編1隻奔向自由

記者白珈陽／台中報導

台中市北區健行路與崇德路口，有1隻出生不久的白色虎斑奶貓，誤闖1輛轎車的引擎室且受困2天，由於居民聯繫不上車主，但又擔心幼貓體力無法負荷，遂報警請求警方協助，最後小奶貓順利救出，嬌萌可愛的外表讓牠被熱心民眾當場收編；無獨有偶，豐原區也有一隻幼貓鑽進汽車引擎室，被警方救出後，還調皮的爬到員警身上，相當逗趣，不過這隻小貓很有個性，趁著警民合影留念時，一溜煙奔向自由，消失地無影無蹤。

▲白色虎斑奶貓誤闖轎車引擎室，警民合力將其救出。（圖／民眾提供）

台中第二警分局表示，12日晚間9時許接獲民眾報案，稱已連續2天聽到車輛傳出貓咪叫聲，小貓急須救援，但聯絡不到車主，請求警方幫忙聯繫。警方立即聯絡車主，到場後發現一群民眾圍在該輛轎車旁，對於幼貓狀況很是擔心。

員警蹲下先用手電筒照向車底查看，果然看到一隻幼貓身影，循著貓咪叫聲反覆察看，確定小奶貓是躲在引擎室內，車主將引擎蓋打開後，員警拿著手電筒照光，而民眾拿著洗衣袋深入引擎室內捉捕，一開始小貓疑似受到驚嚇越鑽越裡面，幸好民眾手腳俐落，趁小貓轉身之際將其抓住，警民合作順利將小貓救援出來，幸好小貓沒有受傷。

▲奶貓露出萌臉，眾人直呼「好可愛喔」。（圖／民眾提供）

1名女子用大毛巾溫柔地將小貓捧起，小貓露出萌臉，發現是一隻白色虎斑奶貓，眾人看了頓時融化直喊「好可愛喔！」其中1名在場的熱心民眾，決定將小貓帶回家養，使牠展開新的貓生。

另外，台中市豐原區13日晚間也發現幼貓藏在轎車引擎室內。

豐原警分局表示，當晚有路人看見2名小孩不斷蹲下查看一輛轎車底盤，趨前關心才知道有幼貓跑進引擎室，因擔心車子發動會傷到幼貓，該名路人寫了張紙條貼在擋風玻璃提醒車主，並通報警方到場協助。

員警聯絡劉姓車主後，劉男也立即到場打開引擎蓋，裡頭不時傳出「喵喵喵」叫聲，但員警與車主一同查找了老半天，仍不見貓影，最後才發現一隻幼貓躲在引擎室內的細縫處瑟瑟發抖。眾人利用伸縮警棍先將幼貓趕至引擎室左右兩側好施力的空曠處，劉男為防止遭貓咪抓、咬傷，更於出門前自備手套，最後幼貓順利地由車主從引擎室內救出，幼貓像是在道謝般直接爬到員警身上。

▲▼幼貓被救出後，爬到員警身上。（圖／民眾提供）

劉男表示，十分感謝民眾的熱心提醒，與警方的積極協助，不然明日一早在不知情的情況下發動車子傷到幼貓就不好了，正當眾人在合影留念之際，一不留神幼貓掙脫束縛跳至路邊圍牆，不知去向。

警方提醒，近日氣溫較低，野生動物偶爾會躲在汽車車底，或引擎蓋下避雨、取暖，民眾不妨養成習慣，駕駛車輛前可以先查看車底、拍打引擎蓋，示意動物離開避免意外發生，如果有需要亦可尋求動保處等相關單位協助。