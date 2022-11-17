診所當砲房！隆乳名醫狂騙患者上床　「教妳愛上自己身體」

▲ 布蘭福德以乳房手術技術聞名。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名乳房手術名醫被控濫用職權，和至少3名女性患者發生性關係，不顧自己已婚還是3名孩子的父親，用甜言蜜語讓缺乏自信的患者對他產生依賴，進而滿足他的慾望，15日出庭受審，已經承認多數指控。

《每日郵報》報導，現年49歲的布蘭福德（Olivier Branford）是英國最頂尖整形外科醫師之一，畢業於劍橋大學，在西倫敦切爾西（Chelsea）開設私人診所，以隆乳手術技術聞名，卻爆出和至少3名臨床上不適合性交的患者發生性關係，15日在曼徹斯特執業醫師法法庭上承認18項指控中的14項。

Married Harley Street breast surgeon 'had sex with patients including two models' https://t.co/F54BP8L7tE — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 16, 2022

根據英國醫學總會（General Medical Council），一名擔任時裝模特兒的女性患有抑鬱及焦慮症，因背部、肩膀疼痛及自卑感，找上布蘭福德尋求縮胸，而布蘭福德對她說，他能「教她愛上自己的身體」。

此後二人訊息來往內容愈發曖昧，布蘭福德還稱希望女子成為他的謬思，就能為她作畫。布蘭福德聲稱，心中對3個孩子感到愧疚，但仍在2019年8月和這名患者在診所二度性交。

第二名受害者是一名已婚女性，2019年7月接受縮胸手術。布蘭福德術後大讚她的乳房完美無缺，更稱「我是法國人，所以性感是好事。妳很有魅力，很性感」。二人訊息之間充滿性幻想，布蘭福德還曾傳送裸照。他們在同年10月發生性關係，但患者事後認為二人的不平等關係引發她的心理健康問題，進而揭發此事。

布蘭福德2020年2月又和一名做完隆胸手術的患者發生關係，第一次為對方諮詢時就和她調情，並持續在IG互動。儘管布蘭福德很清楚，患者乳房手術後2周內，臨床上不適合做愛，依然和對方上床。

最初有患者向布蘭福德提出指控是在2020年，而他目前處於停職狀態，若被認定行醫能力受到影響，恐怕被取消醫師資格。

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