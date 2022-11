診所當砲房！隆乳名醫狂騙患者上床　「教妳愛上自己身體」

▲ 布蘭福德以乳房手術技術聞名。(示意圖/CFP)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國一名乳房手術名醫被控濫用職權,和至少3名女性患者發生性關係,不顧自己已婚還是3名孩子的父親,用甜言蜜語讓缺乏自信的患者對他產生依賴,進而滿足他的慾望,15日出庭受審,已經承認多數指控。

《每日郵報》報導,現年49歲的布蘭福德(Olivier Branford)是英國最頂尖整形外科醫師之一,畢業於劍橋大學,在西倫敦切爾西(Chelsea)開設私人診所,以隆乳手術技術聞名,卻爆出和至少3名臨床上不適合性交的患者發生性關係,15日在曼徹斯特執業醫師法法庭上承認18項指控中的14項。

Married Harley Street breast surgeon 'had sex with patients including two models' https://t.co/F54BP8L7tE