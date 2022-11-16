發現老公是「男男片」主角！人妻驚覺自己只是幌子　心碎訴離

▲人妻驚見丈夫的男男性愛影片，崩潰訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台南報導

台中一名人妻小娟（化名）與丈夫阿源（化名）結婚多年，沒想到卻無意間發現阿源電腦中與一名陌生男子的親密對話，甚至還有男男性愛影片，她才驚覺自己只是阿源掩蓋性向的幌子，多年來的婚姻只是一場謊言，崩潰之下決定訴請離婚，並請求平均分配剩餘財產。法院審理後，判准兩人離婚，另阿源需賠償小娟83萬餘元。

小娟提告主張，她與阿源2016年1月初結婚，而阿源婚前隱瞞自己為同志的身分與她結婚，婚後行蹤詭異，只要她提出疑問就會被阿源斥責或是冷暴力，她因此不敢多加追問。沒想到，她卻無意間在阿源的電腦中發現他與一名陌生男子的親密對話，甚至還有男男性愛影片，她才驚覺自己只是阿源遮掩自己同志身分的幌子，多年來的婚姻只是一場謊言，因此心碎訴請離婚。

此外，小娟也依照民法第1052條第2項規定項阿源請求30萬元的精神損害賠償，另外也請求平均分配剩餘財產，阿源須給付她甚於財產差額130萬元。

對此，阿源表示，自己婚前以為自己是雙性戀，仍可締結議性婚姻共組家庭，但婚後不久，他才更加確定自己是同性戀性向，因此隨即向小娟提出離婚，是小娟不同意，甚至還期盼他能轉變性向，更先後向法院以侵害配偶權提告求償。

阿源表示，小娟終於同意離婚，他當然願意，但小娟提出的精神損害賠償，他認為，小娟是自己提起離婚訴訟，卻又以離婚判決的受害者提出求償，理論上相當矛盾，況且小娟也在他家人之間獲得60萬元的彌補，以及在侵害配偶權的判決中獲得60萬元賠償。至於平均分配剩餘財產部分，阿源也認為有失公平，請求法官駁回小娟之訴。

法官審理後認為，兩人婚姻因阿源性向問題造成感情生變，小娟也在阿源電腦中發現證據，自此之後兩人便未再同居，這些都足以證明兩人婚姻難以繼續維持，而必須歸咎於阿源，因此判准離婚。

至於求償部分，法官認為離婚損害的精神賠償，應以5萬元較為合理，而財產平均分配部分，依照法規規定，「夫妻得於結婚前或結婚後，以契約就本法所定之約定財產制中，選擇其一，為其夫妻財產制，夫妻未以契約訂立夫妻財產制者，除本法另有規定外，以法定財產制為其夫妻財產制；財產關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續中所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配」。法官調查兩人財產後，判決阿源需賠償小娟79萬8千608元。全案可上訴。