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社會 社會焦點 保障人權

高雄爆首宗幽靈人口賄選案　遷36選民戶口...里長候選人夫婦收押

▲▼高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄地檢署查獲幽靈人口案。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署日前接獲線報，鹽埕區某里的人口數有異常增加的現象，疑似有幽靈人口，15日發動偵查搜索後，帶回涉嫌的許姓里長候選人和劉姓妻子及選民，檢方發現，許男夫婦涉嫌遊說36名選民，把戶籍遷入他的選區中，經檢察官訊問後，以許姓里長候選人、劉姓妻子犯罪嫌疑重大，有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

高雄地檢署主任檢察官董秀菁、檢察官陳建烈日前接獲鹽埕區疑似幽靈人口情資，隨即指揮高雄市鹽埕分局、市刑大、調查局高雄市調查處、航業處高雄調查站、內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊等單位組成專案小組展開偵辦。

經連日縝密蒐證後，15日持法院核發的搜索票執行搜索12處所，並傳喚通知許姓里長候選人及妻即劉姓被告、陳姓共犯及曾姓選民等31人到案說明。

經檢察官訊問後，認其中許姓、劉姓被告2人均涉犯刑法第146條第2、3項之意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪之犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；陳姓被告、曾姓選民則經檢察官諭知分別各以10萬元、5萬元交保候傳；其餘選民則均請回。

檢方查出，許姓里長候選人與劉姓、陳姓、顏姓被告3人，前往遊說曾姓選民等36人虛偽遷入戶籍至該選區，或提供該里住址供人虛偽遷入，讓曾姓選民等36人因此取得投票權，足以妨害選舉結果之公正性。

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