大雨特報縣市曝　下波「南北水氣夾擊」雨區擴大

▲今天上午前迎風面水氣稍增多。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

宜蘭縣大雨特報！中央氣象局觀測，今天（16日）清晨全台最低溫出現在花蓮縣壽豐的18.9度。氣象局預報員陳伊秀提醒，今日上午前水氣稍微比較多；而下周一、下周二除東北季風影響，還有南方水氣，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨。

▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）



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氣象局清晨對宜蘭縣發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，今日宜蘭地區有局部大雨發生的機率。陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天上午前，桃園以北、東半部和恆春半島有局部短暫降雨，其中宜蘭有局部大雨，基隆北海岸、花蓮、台東可能有局部較大雨勢；另外，中南部山區也偶有零星降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，周四至周六水氣較少，各地多雲到晴，僅北部山區、東半部有點零星降雨，周四清晨至上午北部也有些零星降雨；周日東北季風增強，大台北和東半部降雨機率稍增加；下周一、下周二水氣較多，除東北季風影響，再加上南方水氣，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有點零星降雨。

溫度部分，陳伊秀表示，北部今天高溫24-25度，周四至周六回升到27度，周日至下周二略降至25度，而中南部整周高溫都接近28-30度；至於一周低溫，各地介於20-22度。