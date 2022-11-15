蔡英文、諾魯總統雙邊會晤　當地飯店啟用台灣太陽能光電系統

▲總統蔡英文與諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）舉行雙邊會晤。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文15日以軍禮迎接諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）後，在副總統賴清德陪同下於府內舉行雙邊會晤。蔡英文表示，她在2019年曾訪問諾魯，當時入住的國有美侖飯店，最近也開始啟用與台灣合作的太陽能光電系統，這是台諾雙邊在潔淨能源領域齊心協力，共同打造的成果。

蔡英文表示，這是昆洛斯第一次以元首身份訪問台灣，格外具有意義；而她自己在2019年曾訪問諾魯，當時參加「台灣農畜教育中心」開幕，也見證台灣的醫療、公衛技術團，在海外和友邦積極合作，共同為人民打造更安全、繁榮的生活環境。

蔡英文說，她也參觀了西港灣紀念碑，並見證台灣及諾魯雙方共同簽署海巡協定，「這些合作，都表達了台灣和諾魯共同面對氣候變遷，以及其他未來許多挑戰的承諾及決心」。

蔡英文表示，當時她入住的國有美侖飯店，最近也開始啟用與台灣合作的太陽能光電系統，這是台諾雙邊在潔淨能源領域齊心協力，共同打造的成果。她也指出，在疫情期間，台灣跟諾魯攜手面對疫情挑戰，諾魯航空透過醫療包機的方式，運送104名病患到台灣轉診，台灣也捐助防疫物資及負壓隔離病房，在諾魯疫情爆發時發揮關鍵作用。

蔡英文指出，昆洛斯在大學時期主修資訊工程，一定非常了解強化數位能力對國家永續發展的重要性，去年5月，司法暨邊境管理部長德耶（Pyon Deiye）與我們共同見證「台灣數位機會中心」（TDOC），在諾魯首都雅連落成。她相信未來，諾魯政府、學童及民眾都能夠透過穩定安全的網路服務，開啟各式各樣和世界聯繫的機會，也強化整體的數位國力。

蔡英文說，台灣也持續和諾魯推動教育文化方面的合作，許多獲得外交部「台灣獎學金」的畢業生返回諾魯後，在各行各業都有傑出表現。她也舉例，今天在場的外貿部副部長皮里斯（Asterio Appi）就曾經來台灣求學，是屏東科技大學校友。

昆洛斯致詞時表示，諾魯長期的國家願景正如「國家永續發展策略」所揭示，讓個人、社區、企業及政府共同合作，為諾魯人民貢獻一個提升永續生活品質的未來，其中心思想就是建立提升生活品質的夥伴關係。

昆洛斯說，他要再次重申諾魯珍視與中華民國台灣政府的夥伴關係，肯定30多年來的邦誼歷久彌新，並感謝諾魯與臺灣多年來基於互相承擔責任、堅持尊重和平、自由、民主與人權的普世價值為前提，所發展的夥伴關係。