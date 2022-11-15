高端告他是幫陳時中解圍！王任賢2點分析「完全政治考量」

▲中華民國防疫學會理事長、中國附醫感染科醫師王任賢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

中華民國防疫學會理事長、中國附醫感染科醫師王任賢多次發表高端疫苗負面言論，遭高端公司提告。王任賢今（15）日受訪時批評「這完全是從選舉去考量」！他分析，高端提告動作都在衛福部官員赴陳時中競總夜會之後，且被告的對象都是和國民黨相關的專家，顯然是想幫陳時中解圍。

王任賢接受《ETtoday新聞雲》訪問時分析，高端提告相關作為的時間點，都是在衛福部三巨頭（衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝、發言人莊人祥）10月27日到民進黨台北市長候選人陳時中競選總部與陳時中夜會之後才開始，這是「選戰計畫」。

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王任賢指出，媒體上很多攻擊高端言論，這會變成陳時中競選上的困難，需要擬定策略，幫陳時中解圍，除了11月3日疫苗保護效益評估通過，另一個即將要面臨的問題就是高端疫苗明（11月16日）天屆效，沒有接種完的疫苗面臨銷毀命運，都是政治上的危機。

王也強調，他從來沒有說高端為無效疫苗，而是「高端沒有實證效果」，過去這段期間談高端的人很多，「有的講的比我還過份、且沒有學理依據」，但只有他被告。

進一步看高端聲明提告的對象，都和國民黨智庫、國政基金會相關。王任賢指出，除他之外，還有國政基金會永續發展組召集人陳宜民，以及馬市府時期曾任北市研考會主委、現職為元智大學資訊管理系教授的周韻采，總計三人被告，「這意思很清楚，國民黨相關會議是不可以說高端壞話的」。

面對高端提告，王任賢說，只是凸顯其無能，他也無所畏懼，甚至可以說是與有榮焉！政府扶持高端研發國產新冠疫苗，其保護效益明明是學理討論的層次，卻因為選舉升高到政黨對決、政治問題，這代表他的言論「打到高端痛點」，是有效的質疑，他也不會因為被告就停止。

王任賢感嘆，他和指揮中心的人都是老同事，但因為無法以學理回應反駁，只好改用告的，「但指揮中心不能告我，又要幫陳時中解圍，大概才請高端去告」。

指揮中心發言人莊人祥今日回應相關議題時表示，高端是獨立上市公司，指揮中心從未跟高端討論此事，「可能王醫師有誤會」。

高端11月8日發佈新聞稿指出，王任賢醫師多次於聯合報、中時新聞網指稱高端疫苗為無效疫苗、涉貪瀆、違規取得EUA等不實言論，已嚴重侵害本公司權益。為維護高端疫苗名譽與投資人權益。

已委請律師向台北地方檢察署遞狀，提起刑法加重誹謗罪、刑法加重妨害信用罪、證券交易法散布流言或不實資料操縱價格罪、傳染病防治法及相關散播疫情謠言或不實訊息等刑事告訴，請司法機關盡速偵辦，以正視聽。