王任賢控「指揮中心背後指使高端提告」　莊人祥駁：從未討論此事

▲高端疫苗資料照。（圖／記者林悅翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

中華民國防疫學會理事長王任賢多次發表高端疫苗負面言論，遭高端公司提告。王任賢接受媒體採訪時提到，懷疑背後主使是指揮中心，希望藉此引發寒蟬效應。對此，指揮中心發言人莊人祥回應，高端是獨立上市公司，指揮中心從未跟高端討論此事，「可能王醫師有誤會」。

高端公司8日聲明表示，王任賢醫師多次在聯合報、中時新聞網發表高端疫苗無效、涉貪瀆、違規取得EUA等不實言論，已嚴重侵害本公司權益，因此8日已委請律師向台北地方檢察署遞狀，以維護高端疫苗名譽與投資人權益。

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高端表示，已遞狀對王任賢醫師提起刑法加重誹謗罪、刑法加重妨害信用罪、證券交易法散布流言或不實資料操縱價格罪、傳染病防治法及相關散播疫情謠言或不實訊息等刑事告訴，請司法機關盡速偵辦，以正視聽。

莊人祥今（15）日被問及此事時提到，高端是獨立上市公司，他要告任何人無須知會指揮中心，指揮中心也從未就此事與高端討論，可能王醫師有誤會。

高端近日提告動作頻繁，昨日也發佈新聞稿，駁斥PTT八卦版〈高端疫苗採購價格1081〉一文為不實抹黑，公司已向調查局檢舉報案。高端指出，公司今年6月並無員工離職。該文作者卻自稱是今年6月離職的前員工、且被要求封口，顯為不實論述。

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