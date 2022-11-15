桃園政見會／張善政提興建社宅「3原則」　稅務優惠讓屋主願出租

▲張善政提「3原則」興建社宅，「3模式」供民眾取得。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（15）日上午9時登場，針對專家提問社會住宅的部分，張善政表示，社會住宅的興建他將把握3個原則，第一分散式，第二中小型，第三優質，針對取得社會住宅的問題，他提出3個模式，第一純粹購買，第二純粹租賃，第三是先租之後可轉成購買。

提問階段，元智大學教授王佳煌老師提問，要如何解決社會住宅建築用地取得的問題，還有資金總數來源、運作的方式，還有蓋完後的維護、管理、生活機能等問題如何解決，另外社會住宅的住戶，要如何解決租約到期後的居住問題，有沒有具體措施解決。

對此，張善政表示，全台所有縣市社會住宅的興建進度，沒有一個縣市超過五成，這些縣市在興建大型的社會住宅碰到問題，因為他們一開始就把規模設定在一個相當的門檻以上，所以找地就不容易，找到地以後要興建，還有各種問題要考慮。

張善政指出，桃園沒有用地不好找的問題，桃園是一個台地，大致平整，而且桃園的青年、勞工，他們就業很多是在工業區，工業區散佈在桃園各處，沒有說一定都是集中在都會區裡面。

張善政表示，對於社會住宅的興建，他將把握3個原則。第一分散式，指不要集中在某些都會區裡面，蓋非常大量的社會住宅。第二中小型，既然分散式，所以盡量不蓋大型社會住宅，而是蓋中型的社會住宅，甚至是小型的社會住宅。第三優質，確保蓋出來的社會住宅有優秀的品質。

張善政針對社會住宅取得的問題，提出3個模式，第一純粹購買，第二純粹租賃，第三租了一陣子後，可以轉成購買。如果是租了以後，想要購買，他容許部分的租金轉成購屋金，以此降低購買者的財務負擔。

張善政對於資金籌措的問題，認為主要的挑戰是資金的周轉，房子蓋好賣出去會有收入，租房子的收入拿來還貸款利息以外，其實還綽綽有餘，因此租金絕對會高於貸款的利息，所以挑戰會在資金周轉上面。

對於包租的問題，張善政指出，現在包租面臨的問題是很多人手上有空房子，即便有代為包租、管理的業者，可是他們還是不願意把空房子釋出，因為一旦給這些業主幫你出租，未來可能會面臨很多問題。對此，張善政表示，將來會設計一些稅務的配套，如果出租給勞工、青年等特定對象，他會在稅務上面設法給一些優惠，讓願意釋出空屋的來源能夠擴大。