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民調今封關！鄭運鵬領先5.5百分點　4成民眾不認同張善政當統派黨顧問

▲▼民調今封關，鄭運鵬超車張善政近6個百分點。（圖／鄭運鵬競選總部提供）

▲民調今封關，最新民調鄭運鵬超車張善政5個百分點。（圖／鄭運鵬競選總部提供）

記者杜冠霖／綜合報導

年底選戰進入最後倒數階段，中華亞太菁英交流協會昨（14日）公布封關民調，因近期主打政績政策牌，以及北北基桃1200首都通月票議題發酵，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬支持度39.4％，領先張善政33.9％，兩人差距5.5個百分點，桃園藍綠候選人民調差距有擴大跡象。

今天是選戰倒數11天，根據中華亞太菁英交流協會公布的最新民調，鄭運鵬以39.4%領先張善政的33.9%，其中鄭寶清為5.3%，賴香伶拿到4.4%，仍有高達17%左右的民眾尚未表態，兩大黨主要候選人鄭運鵬和張善政的差距擴大為近6個百分點。

政策部分，根據亞太菁英交流協會所公布的民調顯示，鄭運鵬陣營近期主打龍科三期擴建讓台積電遷入龍潭、北北基桃候選人共同推出的1200首都通交通月票等議題似乎開始發酵，搭配上週行政院長蘇貞昌院長宣布擴建計畫啟動、交通部對1200首都通交通月票表達樂觀其成的助攻火力，民調顯示兩者皆獲近半數桃園市民的肯定。

根據近期多家民調顯示，張善政的支持度近一個月內起伏並不大，這次民調也詢問關於張善政擔任詐騙、賣假藥的致公黨與經濟黨最高顧問一事，其中達44%的桃園市民表達不認同，而若再經交叉分析比對，國民黨的支持者當中只有5.8%認同張善政擔任兩黨黨職，29.8%的藍軍也認為不適合，顯見藍營支持者本身對於張善政對致公、經濟兩黨的背書，也深感疑慮。

綠營地方人士表示，不論哪家民意調查都可以看到，鄭文燦的支持度都衝到7成、甚至8成，足以再次驗證桃園市民對於好的政策是有感的，因此，當鄭運鵬也提出大家認同的政策時，對接桃園市民對鄭文燦五星級施政的印象，獲得桃園市民的支持便可大幅增加，也與地方的觀察相符。

地方人士強調，選舉最終還是看牛肉，對比張善政整天批評桃園市政、提不出有感政見，喊久了也只是在跟同溫層取暖，無法擴展票源。

桃園輔選人士指出，國民黨攻擊鄭運鵬到中國經商看似有聲量，但桃園本來就是藍大於綠的選民結構，大部分的民眾早已習慣兩岸通商往來，到中國經商這件事情本來就司空見慣，就算再怎麼用力把鄭運鵬打成中國鵬，沒有其他違法或跟中共站在一起的證據，對整體選舉的效果影響十分有限，桃園現在的局勢依然是五五波的拉鋸戰。

本次民調訪問係於2022年11月11日至11月12日進行訪問。此次成功訪問1000位20歲以上有投票權的桃園民眾，以桃園住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.24%。本次調查抽樣方法係採分層比例隨機抽樣法。以中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配各縣市樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後一碼隨機的方式抽取電話樣本，並依據內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2022年1月份人口統計資料，針對戶籍、年齡與性別進行統計加權處理。

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