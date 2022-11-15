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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／陳時中催化「反仇恨」對抗藍白　爭取中間票是突圍關鍵

▲民進黨凱道造勢晚會，臺北市長候選人陳時中發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉「三咖督」戰情白熱化，國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊持續以「疫苗議題」挑起仇恨值，民進黨候選人陳時中則訴求傳播正面的政策力量，喊話支持者「不要仇恨對手的支持者」。黨政人士分析，陳對鞏固綠營基本盤有信心，最後階段力圖擴大選民基礎，爭取中間選票將是關鍵；競總總幹事吳思瑤則說，這次選舉是「溫暖與仇恨的對決」，在上周六如同選前之夜的凱道造勢、周日音樂會後，將透過正向遊行、快閃活動，把「反仇恨」的力量催化出來。

據指出，根據綠營內部掌握民調，陳時中今年7月宣布參選後，起初呈現領先態勢，但在9月底因資深媒體人周玉蔻事件受到衝擊，隨後陳時中、蔣萬安兩人的支持度呈現「麻花狀」，雙方互有領先，為了避免支持者因為陳時中的看好度始終呈現低靡狀態，競選總部也數度透過催票教學、廟口開講等活動，鼓勵支持者「1個人拉10票」，並選在投票前兩周舉辦凱道造勢大會及音樂會，盼藉此鞏固支持者信心、拉抬聲勢，最終現場熱度直逼選前之夜，成功鼓舞支持者們的士氣，讓競選團隊吃下定心丸。

▲民進黨凱道造勢晚會，支持者擠滿會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨上周六在凱道舉行造勢活動。（資料照／記者林敬旻攝）

一名曾數度操盤大選的綠營人士分析，選舉最後階段，各個選區都會進入巷戰階段，以衝刺、掃街拜票的行程為主，對比蔣萬安從辯論會後更加走向「深藍」，試圖透過猛打疫苗議題挑起仇恨值，陳時中的打法卻是往中間移動，例如邀請音樂人為陳時中寫歌，由女醫生、學者、年輕人等不同族群「每日一挺」，顯示陳對於鞏固綠營基層選票深具信心，因此要開始擴大選民基礎，要爭取更多中間選民的支持。

對於選舉策略，吳思瑤表示，陳時中競選團隊超前部署，在辯論會之前為了扭轉不斷被對手「歪樓」的選戰節奏，拋出「每日一問」反守為攻，用比較強勢的提問，拋出對蔣萬安、黃珊珊陣營的質疑，另在上上周六的電視辯論會確立心心，上周六則舉辦選前之夜規格的造勢晚會以及音樂會，目的是透過提早啟動大型活動，激化催票的凝聚力。

吳思瑤指出，對比蔣萬安陣營利用疫情議題「催化仇恨值到底」的策略，陳時中競選團隊盼在選舉最後階段，主打「用正向力量對抗仇恨」的基調，盼用信任、溫暖對抗對立、分化，「既然對手要把仇恨值打到極限，那我們就要將『反仇恨』以及『溫暖』極大化」。

吳思瑤表示，選舉不到兩周，除了規劃黃金周11月20日大遊行，從競選總部出發，步行至市政府前廣場，主軸定調正向歡樂、疼惜台北、為愛而走，最後一個禮拜的白天將啟動12區車隊掃街，展現綠營氣勢，晚上則會到年輕人多的地方快閃，訴求擴張基本盤，爭取年輕、跨族群、跨世代的認同，至於還在規劃的選前之夜，則會將選情推升到最後的高潮，盼將「反仇恨」的力量在最後階段激化出來。

▲▼民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／陳時中競辦提供）

▲女醫師力挺陳時中。（資料照／陳時中競辦提供）

▲▼陳時中「每日一挺」記者會，14日邀請包含杜武清青、廖運範、張瑛芝在內，多名海外及女性學者出面，共同力挺陳時中。席間陳時中在談到夫人時，眼角又泛出淚光。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳時中出席「每日一挺」記者會。（資料照／記者湯興漢攝）

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