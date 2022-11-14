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澤倫斯基視察「最新收復」城市赫爾松：我們已準備好實現全國和平

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）視察剛收復的城市赫爾松（Kherson），當地居民熱烈歡迎。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）視察剛收復的城市赫爾松（Kherson）。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）14日視察最新收復的失土赫爾松（Kherson），稱讚這是烏軍到目前為止贏得的「最大獎」，並且向所有的軍民喊話，「我們正在前進，我們已經準備好實現和平，我們全國的和平」。

根據《路透社》報導，澤倫斯基視察赫爾松發表談話表示，指責烏軍在當地所犯下的戰爭罪罪行，並且感謝北約和其他盟國，支援烏克蘭面對俄羅斯的侵略。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）視察剛收復的城市赫爾松（Kherson），當地居民熱烈歡迎。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）視察剛收復的城市赫爾松（Kherson），當地居民熱烈歡迎。（圖／路透）

澤倫斯基表示，調查人員已經記錄下來，在俄羅斯佔領的8個月內，已在當地犯下了超過400起的戰爭罪行，「已經找到了死去的平民和軍人的屍體，這是俄軍野蠻行為的證明」。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）視察剛收復的城市赫爾松（Kherson），當地居民熱烈歡迎。（圖／路透）

▲澤倫斯基稱讚收復赫爾松是烏軍目前獲得的最大獎。（圖／路透）

俄軍否認故意以平民為目標或在佔領區犯下暴行。但是之前被俄軍隊佔領的其他幾個烏克蘭地區也發現了大規模墓地，其中一些埋葬了顯示有酷刑跡象的平民屍體，基輔將此歸咎於莫斯科。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）視察剛收復的城市赫爾松（Kherson），當地居民熱烈歡迎。（圖／路透）

▲赫爾松（Kherson）居民距離正常生活的日子還很遙遠，在城市各處還散落了不少爆裂物。（圖／路透）

儘管烏克蘭收回赫爾松，但是當地距離正常生活的日子還非常遙遠，當局警告居民要警惕散落在城市的爆裂物，而且俄軍仍在附近——就在具有重要戰略意義的第聶伯河（Dnipro River）對岸。

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