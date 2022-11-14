特斯拉驚悚「鬼駕駛」！時速突飆198狂奔2公里...致2死3傷

圖文／CTWANT

大陸廣東潮州日前發生一起死亡車禍，一輛特斯拉疑似因為煞車失靈無法減速，結果車輛就高速狂奔2公里，期間車子還撞到2台機車、2台腳踏車，最後整起意外造成2人死亡，其中一人是未成年的高中生。

根據大陸媒體報導指出 ，廣東潮州的詹姓車主在5日上午6點駕車到自家的店面前，正要準備停車時，車子的煞車踏板突然變得很硬、根本難以踩下去，而即便按下P檔，車子也沒有要減速的感覺。

▲特斯拉疑煞車失靈，在大馬路上失控狂飆。（圖／翻攝自YouTube）

詹姓駕駛在無奈之下，只能駛離停車區，繼續往前開，沒想到中間車子突然加速，就算詹姓駕駛一直猛踩煞車也沒有用，車子依舊保持超快的速度狂奔，最後中間車子因為閃避不及，直接撞到一輛摩托車，之後又與對向車道的腳踏車發生碰撞。

之後這輛特斯拉的速度依舊沒有減緩下來，一直在馬路上狂奔，後來這輛車又與一輛三輪摩托車、一輛腳踏車發生碰撞。最後是整輛車撞上店家門口的大貨車後才整個停下來。

整起事件中，第一位摩托車的車主與騎乘腳踏車的女高中生當場身亡，而三輪摩托車駕駛、另外一位腳踏車主與與車主也是受到重傷。詹姓車主一度傷重昏迷，而接受治療清醒後，得知自己竟然造成2死3傷的慘劇，一直悲痛愧疚。

事後，當地警方介入調查，排除了詹姓駕駛酒駕、毒駕的可能，正準備幫車輛進行鑑定調查，但尚未有明確結果。而特斯拉中國官方客服人員表示，目前對整起事件尚不清楚，所以無法回應記者的詢問。

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