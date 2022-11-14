2勇警還原現場！黑幫屁孩狂叫囂、揮拳　「1關鍵動作」遭開槍射腿

記者張君豪、陳韻如／台北報導

台北市李男與江男(16歲)14日凌晨分開2車在路上競逐，於忠孝東路一段地下道追撞前方白色小客車，造成駕駛王男(24歲)無辜喪命。警方獲報到場，李男態度囂張不斷叫囂，還出手推警，警方對空鳴槍示警無果，最後連開2槍擊中李男腿部，並將人壓制帶回調查。事後兩名拔槍員警也出面還原當時情況，指李男因為出手搶奪警槍，而為確保生命安全，才決定大膽用槍。

▲黑幫屁孩鬧事，2警還原開槍現場 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，當時李男車上還有另名男性友人；而江男則開車載著另外3男1女，兩車凌晨4時許就在忠孝東路上競逐狂飆，當行經地下道時，開在前方的李男想超車，車頭一扭即撞上前方白色小客車，白車當場失控翻覆，駕駛王男無端遭到屁孩波及，慘被壓在車下，當即失去呼吸心跳身亡；而與王男同車的女伴則幸運受到輕傷。

▲因李男有搶奪槍械動作，警方因此開槍制止，並將他壓制帶回。（圖／記者張君豪翻攝）

另外，另名涉嫌競逐的江男雖無酒駕，但他年僅16歲，是無照駕駛，當時車內除他還有3男1女，案發當下見到前方的李男追撞肇事，嚇得緊急剎車，隨後逃離現場。

當時到場的林姓、張姓警員出面還原現場。其中林員表示，因聽見巨響到場查看，起初認為是單純事故，但到場後發現有2名民眾在車外，另一台車卻突然朝警方衝撞，還差點撞到警察同仁。

張員則表示，起初拔槍是因其中一輛車準備加速逃離，他們原先想用警車攔截，但見對方加速試圖衝撞員警，於是立即閃避，並下車拔槍，後續因該車已逃離現場，但留下的2名男子中，穿著白衣的李男情緒激動，先肘擊員警，還出手搶奪槍械，甚至朝警揮拳，他們多次制止不聽，才決定「大膽使用槍械」。

▲李男中彈倒地。（圖／記者張君豪翻攝）

兩名員警強調，因為李男出現攻擊動作，他們才會開槍，主要也是基於法規規定，並且朝「非致命部位」射擊，而在對質過程中，張員也因此受傷，仍忍痛將李男壓制，所幸並沒有大礙。

目前這起荒謬的競逐車禍案，警方共逮捕7人(6男1女)，初步了解涉案人士有竹聯幫靜安會背景，後續將依傷害、交通事故重大危害、殺人未遂、妨害公務等罪嫌送辦。