　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2勇警還原現場！黑幫屁孩狂叫囂、揮拳　「1關鍵動作」遭開槍射腿

記者張君豪、陳韻如／台北報導

台北市李男與江男(16歲)14日凌晨分開2車在路上競逐，於忠孝東路一段地下道追撞前方白色小客車，造成駕駛王男(24歲)無辜喪命。警方獲報到場，李男態度囂張不斷叫囂，還出手推警，警方對空鳴槍示警無果，最後連開2槍擊中李男腿部，並將人壓制帶回調查。事後兩名拔槍員警也出面還原當時情況，指李男因為出手搶奪警槍，而為確保生命安全，才決定大膽用槍。

▲▼ 黑幫屁孩鬧事，2警還原開槍現場 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黑幫屁孩鬧事，2警還原開槍現場 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，當時李男車上還有另名男性友人；而江男則開車載著另外3男1女，兩車凌晨4時許就在忠孝東路上競逐狂飆，當行經地下道時，開在前方的李男想超車，車頭一扭即撞上前方白色小客車，白車當場失控翻覆，駕駛王男無端遭到屁孩波及，慘被壓在車下，當即失去呼吸心跳身亡；而與王男同車的女伴則幸運受到輕傷。

▲▼ 黑幫屁孩鬧事，2警還原開槍現場 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲因李男有搶奪槍械動作，警方因此開槍制止，並將他壓制帶回。（圖／記者張君豪翻攝）

另外，另名涉嫌競逐的江男雖無酒駕，但他年僅16歲，是無照駕駛，當時車內除他還有3男1女，案發當下見到前方的李男追撞肇事，嚇得緊急剎車，隨後逃離現場。

當時到場的林姓、張姓警員出面還原現場。其中林員表示，因聽見巨響到場查看，起初認為是單純事故，但到場後發現有2名民眾在車外，另一台車卻突然朝警方衝撞，還差點撞到警察同仁。

張員則表示，起初拔槍是因其中一輛車準備加速逃離，他們原先想用警車攔截，但見對方加速試圖衝撞員警，於是立即閃避，並下車拔槍，後續因該車已逃離現場，但留下的2名男子中，穿著白衣的李男情緒激動，先肘擊員警，還出手搶奪槍械，甚至朝警揮拳，他們多次制止不聽，才決定「大膽使用槍械」。

▲▼ 黑幫屁孩中彈畫面曝 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李男中彈倒地。（圖／記者張君豪翻攝）

兩名員警強調，因為李男出現攻擊動作，他們才會開槍，主要也是基於法規規定，並且朝「非致命部位」射擊，而在對質過程中，張員也因此受傷，仍忍痛將李男壓制，所幸並沒有大礙。

目前這起荒謬的競逐車禍案，警方共逮捕7人(6男1女)，初步了解涉案人士有竹聯幫靜安會背景，後續將依傷害、交通事故重大危害、殺人未遂、妨害公務等罪嫌送辦。

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／台南男大生校園被圍毆！　4男持球棒打破頭
2勇警大膽用槍！　競速屁孩「1關鍵動作」遭開槍射腿
習近平抵達峇里島　與拜登「會面場地」曝光！
富邦旗下6檔ETF將除息！　最高配息1.03元
30歲靠自己買2間房！YouTuber還房貸「犯2大錯」：至
高材生女神加入《全明星4》！　自信回「3運動專長」嚇到錢姐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國3南下300K事故！BMW女駕駛驟然減速　後車剎不住追撞

高雄女開庭放鳥3次還騙「出車禍」　法官當庭裁定羈押3個月

4煞闖台南某大學討債！男大生欠20萬先報警　慘遭K頭噴血打斷腿

台中紅衣男被盤查突狂奔　警喊：我開槍了哦！追百米壓制

腐爛神路過！台61砂石車泥漿狂洩　司機違規載運罰單6萬8起跳

2勇警還原現場！黑幫屁孩狂叫囂、揮拳　「1關鍵動作」遭開槍射腿

中和民宅藏毒品分裝工廠　查獲毒咖啡上萬包市價700萬

看到警靠近就催油門！駕駛拒攔查逃逸　潮州警調監視器追捕

孽女許願「明天爸媽就死」！男友市場刺頸弒母　她冷眼上車逃離

淫爪插女店員「圍裙口袋」上下滑動　色男摸大腿辯給小費被打臉

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

高中生3分鐘繪世界地圖　無參考「憑感覺精準還原」

國3南下300K事故！BMW女駕駛驟然減速　後車剎不住追撞

高雄女開庭放鳥3次還騙「出車禍」　法官當庭裁定羈押3個月

4煞闖台南某大學討債！男大生欠20萬先報警　慘遭K頭噴血打斷腿

台中紅衣男被盤查突狂奔　警喊：我開槍了哦！追百米壓制

腐爛神路過！台61砂石車泥漿狂洩　司機違規載運罰單6萬8起跳

2勇警還原現場！黑幫屁孩狂叫囂、揮拳　「1關鍵動作」遭開槍射腿

中和民宅藏毒品分裝工廠　查獲毒咖啡上萬包市價700萬

看到警靠近就催油門！駕駛拒攔查逃逸　潮州警調監視器追捕

孽女許願「明天爸媽就死」！男友市場刺頸弒母　她冷眼上車逃離

淫爪插女店員「圍裙口袋」上下滑動　色男摸大腿辯給小費被打臉

護航高虹安！黃珊珊怒嗆：有鐵證就拿出來　「沒有的話就閉嘴」

國3南下300K事故！BMW女駕駛驟然減速　後車剎不住追撞

國際中橡前三季每股賺0.78元　土耳其首座碳黑廠2024年完工

華郵：美國會擬加速向台灣提供武器　軍援到位與否「取決於拜登」

高虹安爆「13頁密帳」　蘇貞昌：問A答B詭辯閃避懷疑會愈大

「佐佐木朗希跟鬼一樣」　火球男林振瑋盼突破160公里

楊冪撤檔劇《愛的二八定律》突開播！　找許凱當假老公…寵夫台詞閃瞎

粉絲哀號買到SJ的票「繳費成功卻莫名被取消」！　售票方回應揭原因

全球人口數明天將達80億　印度預計2023成為第一人口大國

高雄女開庭放鳥3次還騙「出車禍」　法官當庭裁定羈押3個月

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

屁孩飆車翻覆1死！熱褲妹冷眼說笑：我要尿尿

畫面曝！屁孩聽槍聲嚇到抱胸猴跳　下秒中彈躺地翻滾

男大生歡唱後酒駕騎車自撞亡　父撫屍痛哭

黑幫屁孩街頭競逐！無辜男遭撞壓車底慘死

賓利違規左轉遭男大生攔腰撞　百萬修理費噴飛　

即／正面對決！夏克立現身法院與黃嘉千開戰

「打靶有種朝我開槍！」二等兵嗆班長遭判刑

快訊／男大生酒駕載19歲女自撞！頭部重創命危

台中出租套房淪淫窟　7女4男被抓

孽女許願「要爸媽死」！一旁看男友弒母

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

景美站附近火警　煙霧瀰漫整條街

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

艾成離世3月…王瞳淚求留血脈！一見流血「摸肚痛哭」

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

台北宮廟6爆乳仙女禮生！驚見「大咖情色教主」現身

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面