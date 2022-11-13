泰反對派領袖公開挺台　批「帕拉育太靠攏中國」以緬甸為例示警

▲泰國總理帕拉育為陸軍上將出身。（圖／路透）

文／中央社台北13日綜合外電報導

泰國著名反對派領袖、已解散的未來前進黨黨魁他納通發聲捍衛台灣，並抨擊總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）和緬甸軍政府向侵略性與日俱增的中國靠攏。

他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）上週在台北參加國際人權會議奧斯陸自由論壇（Oslo Freedom Forum），接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）採訪時說他與台灣人民站在一起。

他納通受訪時說：「如果你想成為一個國家的一部分，這是你的看法。如果你想獨立，這也是你的看法。」

他補充說，任何國家都不應以武力或未經同意的方式控制其他土地。他說：「你不能那樣做。我的意思是，我們的戰爭還不夠嗎？」

▲泰國反對派領袖他納通接受外媒訪問時發聲挺台。（圖／美聯社）

他納通的祖父母來自中國東南部的福建省，但他在台灣也有親戚。

他2018年以革新派政綱宣言成立未來前進黨（Future Forward Party），贏得廣大選民支持，尤其是泰國的年輕人。未來前進黨隔年在大選中取得亮眼成績，在眾議院500席搶下81席。

未來前進黨呼籲實踐民主、改革泰國君主制，這對自2014年發動政變以來一直掌權的軍政府構成嚴峻挑戰。儘管政黨遭勒令解散，原本的國會議員及黨員也必須重組才能繼續參政，但他納通說他看好反對派贏得明年的選舉。

他還表示相信泰國當局不會出手擋下反對派政治人物在選戰中脫穎而出，說這麼做只會引發公憤。他表示，「我相信，下一屆政府將是當前反對派的聯盟」。

日經亞洲報導，東南亞主要政治人物捍衛台灣極不尋常，因為這麼做會激怒中國。今年夏天，東南亞各國政府均未發言批評中國解放軍在台灣周圍進行一系列軍事演習，緬甸軍方的代理政黨甚至指控美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台是破壞東亞地區穩定。

但他納通的公開介入可能會鼓勵該地區其他進步派政治人物，包括緬甸反軍方陣營成立的全國團結政府（National Unity Government）的部會首長為民主發聲。

他納通認為，帕拉育正在帶領泰國在外交、經濟和軍事上更靠攏中國。

43歲的他納通說：「我們的潛艦來自中國，我們是第一個從中國購買潛艦的國家。我們的高鐵來自中國，我們正在向中國開放經濟。到處都是中國的足跡…緬甸也一樣，看看緬甸現在發生什麼事。」

他說，如果他的盟友能夠在5月大選後加入執政聯盟，泰國將能夠幫助緬甸從軍事統治走向民主，並承諾接收難民，允許將國際援助運送到邊境。

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