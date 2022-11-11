台美貿易倡議成果豐碩　國台辦回批「謀獨」：犧牲台灣民眾利益

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

「台美21世紀貿易倡議」11月8日至9日在美國紐約市舉行實體會議。行政院經貿談判辦公室表示，會議成果非常正面及具建設性，「成果豐碩」。大陸國台辦發言人馬曉光今晚回應（11日）批評，民進黨暴露出真面目，企圖利用這個會議出賣台灣民灣民眾利益，換取美牛、核食等支持。

馬曉光指出，「民進黨當局出於謀『獨』政治私利，加大與美國的經貿勾連，出賣島內民眾利益，來換取外部支持。其在『美牛』、『核食』等問題上的表現已讓大家看清其面目。」

馬曉光說，敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題。

▲行政院發言人羅秉成、政委鄧振中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮招開記者會。（圖／行政院提供）

「台美21世紀貿易倡議」於9日落幕，行政院經貿談判辦公室表示，台美雙方在此次會議均展現極高的意願，會議成果非常正面及具建設性，雙方同意未來將持續透過各項視訊和實體會議進行談判，結果豐碩成果。

行政院長蘇貞昌說，現在是有史以來台美關係最好的時刻，關係堅若磐石。特別在經貿關係上有所突破，台美21世紀貿易倡議「有助」於台灣方面跟美方在各項經貿關係的合作，或是加入國際經貿組織。

此次會議，我方由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮會同駐美代表處、經濟部、財政部、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等代表參加。美方出席單位有由貿易代表署（USTR）助理貿易代表Terry McCartin及AIT率國家經濟會議（NEC）、商務部、財政部、中小企業署及食品藥品管理局等單位。