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陸軍超正美女士官涉援交！與男客交易對話全曝光：戴套套唷

陸軍一名L姓女士官遭爆透過「iSugar愛甜心」網站刊登交友資料，並從事賣淫行為。（翻攝靠北長官2022臉書）

▲陸軍一名L姓女士官遭爆透過「iSugar愛甜心」網站刊登交友資料，並從事賣淫行為。（翻攝靠北長官2022臉書）

圖文／鏡週刊

軍紀敗壞！臉書社團《靠北長官2022》昨（10日）爆出，一名任職於北部第一後備部隊訓練中心的L姓女中士，從今年9月初迄今，透過「iSugar愛甜心」網站刊登交友資料，並從事賣淫行為，每次交易代價6000元。對此，陸軍後備指揮部表示，已將該名女士官記2大過，予以汰除。

有網友在網路上指出，L姓女士官在下班時間竟然從事兼職，痛批：「某某小姐，麻煩不要在營外兼職援交了好嗎，現在全營區都知道你就是在賣的，還是你要把生意拓展到營內呢？」隨後更曝光女士官與客人的性交易對話截圖，還加碼爆料她在營區與某已婚上士調情，更讓人看胸部，還諷刺：「國家有綱常，軍隊有軍紀（妓）！」

網友在《靠北長官2022》爆料女士官賣淫的相關情事。（翻攝靠北長官2022臉書）

▲網友在《靠北長官2022》爆料女士官賣淫的相關情事。（翻攝靠北長官2022臉書）

根據爆料者提供的對話，男客與女中士確認進行性交易的時間、次數、金額；女中士則表示：「今天有視導，晚間6點30分才可進行交易」，還稱親密次數「沒有差」，要求對方到斗煥坪營區接送她，更溫馨提醒要「帶（戴）套套」。

女士官與男客的對話交易內容被曝光。（翻攝靠北長官2022臉書）

▲女士官與男客的對話交易內容被曝光。（翻攝靠北長官2022臉書）

案件曝光後，女士官已將個人IG及網路社群關閉，後備指揮部也發布新聞稿，稱所屬北部地區後備指揮部某女性士官疑涉營外不當行止，單位獲報後，即啟動調查、釐清案情；後備指揮部強調，將依「毋枉毋縱」原則，秉公調查，倘確有不法，將檢討重懲汰除，絕不寬貸；並持恆強化所屬法紀教育，以正綱紀。

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