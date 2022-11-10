照顧「三明治世代」　陳思宇推托嬰托幼4大政策：定點式夜間臨托

▲民眾黨議員候選人陳思宇。（圖／記者許靖騏攝）



政治中心／綜合報導

針對少子化、高齡化社會來臨，「三明治世代」成了夾在中間進退兩難的族群。為此，民眾黨台北市議員候選人陳思宇推出托嬰、托幼更公開透明、增加定點式夜間臨托、幼兒園托兒所加裝足量監視器、爭取兒童課後輔導補助金等政策，協助減低家長的負擔。

陳思宇說，三明治世代就是指上有老、下有小的青壯世代，三明治世代的身心俱疲，就是因為被一個又一個非你不可的責任給綑綁住了。每個政治人物都喊著各種高大上的政策，但事實上就是小事沒處理好就會變成一堆麻煩事。而當市議員的責任，就是要把這些與生活息息相關的麻煩事都處理好，做市民們最堅實的後盾。

陳思宇說，首先，要讓孩子的遊樂安全有保障，讓陪伴的父母能喘口氣好好休息。這2年她接到很多家長投訴，士林北投區好幾個公園遊具區明明都翻新做好了，好了以後卻圍起來不給孩子們玩。

例如芝山公園早在去年4月，市府就把原本老舊的兒童遊具區都重新整建為共融遊具，整體看起來又新又好玩，沒想到孩子們等來等去不但沒有開放，還圍起了圍籬，說要等檢驗通過才能玩。

陳思宇說，這一等，足足等了1年都還沒開放。原本嶄新的遊具一天天日曬雨淋從新的變成舊的。有家長受不了，在圍籬上貼大字報「驗收要多久孩子都要長大了」；不只如此，最後圍籬都破了，險象環生。

陳思宇表示，這件事是她找公燈處修復這個破口，在4月12日找所有相關單位會勘，最後芝山公園遊具區在4月20號啟用。一點都不誇張，真的是讓孩子們足足等了1年。之後監察院檢舉提出問題所在，就是衛福部自2017年通過的檢驗政策不當， 讓全國遊具都大塞車。

陳思宇說，她這2年會勘處理完成的各種公園問題，包括北投的榮光公園、長安公園；天母的克強公園、蘭興公園；士林的芝山公園；社子的海光公園、社子公園生態池。

「監督並且協助處理士林北投區各個和孩子相關的公共場域安全，這是思宇已經在做的事，也是我重要的政見。」陳思宇說，因此未來若當選議員，對於照顧三明治世代，在育兒的部份有幾個大方向要努力，1.托嬰托幼的部份應該要更公開透明，活用「台北育兒網」各項資源。2.增加定點式夜間臨托，讓大夜班父母也能安心工作。3.幼兒園托兒所加裝足量監視器，幼兒安全有保障。4.爭取兒童課後輔導補助金。