快更新！蘋果發布iOS 16.1.1　修復部分常見錯誤

▲蘋果發布iOS 16.1.1。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果發布最新 iOS 16.1.1 和 iPadOS 16.1.1更新版本，這是在iOS 16.1 發布兩週後發布的小錯誤修復更新，該更新增加了對iCloud共享圖庫、Matter、即時動態功能等的支援。

用戶如果要下載iOS 16.1.1 和 iPadOS 16.1.1 更新可以通過轉到設定中找到軟體更新，以無線方式下載到符合條件的 iPhone 和 iPad 上。

根據蘋果的發布說明，iOS 16.1.1 修復 iPhone 用戶一直困擾的部分錯誤。例如，用戶過去曾指出 Wi-Fi 斷連的問題。蘋果表示，Wi-Fi 漏洞導致隨機斷開連接，一些用戶無法保持與 Wi-Fi 網絡的連接。

外媒 MacRumors 表示，目前尚不清楚 Wi-Fi 錯誤是否已修復，因為蘋果沒有提供具體的錯誤修復列表，而只是表示更新「包括錯誤修復和安全更新」。iOS 16.1.1 之後將是 iOS 16.2，此更新正在進行 beta 測試，預計將於 12 月發布。iOS 16.2 引入了 Freeform App、新的 Home 應用程式架構和其他功能。