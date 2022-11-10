藝FUN券轉型「限18歲領1200元」　李永得揭數據：年輕人沒錢

▲「藝FUN券轉型」為何先給18歲？文化部長李永得提到，年輕人很想進劇場但沒有錢。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林育綾／台北報導

文化部規劃「藝FUN券轉型」，先前透露首波將以18歲青年為對象，每人發放1200元；不過消息一出，也引發網友紛紛議論「為何只有18歲？」立委黃國書今（10）日也詢問為何以青年優先，李永得舉出過去藝FUN券的數據提到，當時用券的年輕人佔最多，代表他們很想接近藝文但沒有錢。

文化部為振興藝文經濟，規劃將「藝FUN券」常態化，初步規劃先以「滿18歲青年」為第一波發放對象，鼓勵剛成年的青年接近藝文，預計每人發放「1200元」，可用於書店、表演場館等，目前文化部正向民間募集更多預算來支持。

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立委黃國書今日提到，從藝文消費的數據上，年輕人口（15歲至24歲）的參與率最高，而先前說藝FUN券轉型又要以年輕人為優先發放，那麼對於中年族群，能否有刺激消費的方案？

▲立委黃國書提到，從藝文消費的數據上，年輕人的參與率最高，對中年族群有無刺激消費的方案？（圖／記者林育綾攝）

李永得表示，其實年輕人在藝文消費的比例上，20歲以下只有5%，不過之前推出「藝FUN券」時，發現在藝FUN券發放之後，這族群的用券率最高，代表這些年輕人很想進入藝文場館或劇場，但經費不足。

而他也提到，這次推動先針對18歲年輕人發放，也是參考義大利、法國的作法，例如義大利滿18歲青年只要下載一款APP，政府便會發放約台幣3000元的藝文消費金；這兩個國家甚至也將發放年齡下修至16、17歲。

▲文化部長李永得表示，此次政策也是參考義大利、法國的作法。（圖／記者林育綾攝）

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