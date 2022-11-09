男學生無照上路撞前車！　索高額賠償...噁男還摸下體+闖後門

▲新北市淡水區黃姓男子與無照騎士發生車禍，不但誇張傷勢甚至揚言索討高額賠償，竟在就醫過程將手伸入褲子撫摸生殖器。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

惡劣！新北市一名騎士無照上路，不慎追撞黃姓男子所騎機車，導致黃人車倒地。黃男摔車後誇大傷勢，並揚言要索討高額賠償，騎士因無照不敢報警，只好建議對方就醫驗傷，不料，黃男趁機跨坐在騎士後座環抱，並將手伸入褲子、內褲撫摸，並以手插入肛門，強制性交得逞，騎士返家情緒崩潰，其母帶他報警。士林地院審結，依強制性交罪判處黃男4年有期徒刑。

判決指出，未考取駕照的小華（化名）在2020年11月晚間，騎乘機車行經淡水區民權路與民族路口，因黃男緊急煞車，他不慎從後方追撞，導致黃男人車倒地。

黃男在車禍現場與小華交談過程，得知小華未經母親同意，騎乘母親機車出門又無照，開始不斷誇大自己傷勢甚至揚言要索取高額賠償，導致小華心生畏懼，小華更因無照駕駛不願報警，並建議黃男前往關渡醫院就醫。

2人分別騎乘機車到醫院方向前進，行經半路，黃男向小華表示需要休息，2人便將機車停放在路邊，黃男見有機可乘，立刻跨坐在小華機車後座環抱他，並將手伸入褲子、內褲中撫摸約10分鐘，黃見小華不敢反抗食髓知味，又將小華帶到小巷隱密處，將手伸入褲子、內褲中撫摸生殖器，並以手指性侵得逞。

飽受驚嚇的小華返家後因神色有異，母親詢問，他才因此情緒崩潰將過程告訴母親，不敢置信的母親也立刻報警。

黃男挨告後，矢口否認強制性交犯行，辯稱：「當天天氣很冷，我穿著羽絨衣，當天又餓又冷，被追撞倒地之後，就虛脫無力，頭腦一片空白」當下只有問小華是否可以讓他取暖，小華也同意，但當時真的太冷，接著就問小華是否可以碰下體，小華也回答可以，因此他就只碰一下，所以2人就開始聊天恢復元氣。

黃男辯護人表示，小華身高180公分怎麼可能不抵抗，且沒有激烈打鬥行為，強調車禍後是在討論車禍和解，雙方也達成賠償金額協議，小華甚至還跟黃男合照，加黃男手機號碼跟LINE，告知個人資料，甚至互相傳圖，認此行為是友好，因此與小華所稱遭性侵，導致心靈陷入低潮、恐懼不已並不符，請求無罪。

小華向法官指出，因車禍當下恍神頭暈，但心裡是不願意，又擔心對方有凶器，但黃男將手指插入肛門後，還問「為何都硬不起來」，自己有小聲向對方說「可以不要這樣嗎」結束後，黃男說要5、6萬賠償，但他向黃男表示自己是學生，是否可以少一點，黃男則回「不然1個月賠1千元，賠償1年」，分開前，黃男還向他安慰「一切都會好起來，不要太難過」。

小華同學出庭表示，小華被侵犯後，心情很低落，某天到他家，發現他在房間試圖想不開，但電燈支撐力不夠，因此掉下來，之後小華女朋友也剛好去找他，但小華卻20分鐘都不說話，更指出小華過去沒憂鬱、自殺傾向，平常蠻活潑的。

法官認，雖DNA檢測結果未測出黃男型別，無法認黃男並無以手指插入肛門事實，加上他當時只以手指插入一下，審酌黃男利用小華因未得母親同意又無照駕駛，加上須負民事及刑事責任而擔憂害怕心理，一再侵犯，考量黃男犯後否認犯行，僅認有撫摸生殖器，且未與小華和解，月收1到2萬，依強制性交罪判處有期徒刑4年。