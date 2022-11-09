退休後終於做自己！打造安全舒適的美感樂齡住宅6步驟

文／時尚家居

想過什麼樣的退休生活呢？不少人會選擇換屋或改裝，只有夫妻倆或單身的生活，不用太大坪數。收納規劃也無須考慮玩具或教科書，終於可以好好秀出自己精心蒐藏，裝潢喜好完全可以走回熟齡質感風，在此由專業系統規劃團隊分享打造樂齡主題宅6步驟，滿足由來已久空間渴望，加上必要的無障礙安全巧思，悠活自在的居宅美夢終於實現。

STEP1：明確條列退休宅空間需求

一般來說退休時子女也長大了，面對家庭成員人數與生活模式的變化，空間改造前可先條列目前需求，也釐清日後居家裝潢重點，如：臥房房間數減少，可增加客房或多功能和室，收納物品改變、增加展示收藏區域等…。因應嗜好客製貼合的需求，也是樂齡宅的裝潢規劃重點。

STEP2：交付專業空間規劃團隊

接著透過與專業空間規劃團隊的互動討論，還能獲得意想不到貼心提醒，從明亮的光照、預留無障礙動線、更輕鬆省力的收藏取物方式，都是經驗豐富的設計單位能為樂齡者事先設想的細節加強。無論是子女代為出面或居住者親身洽談，「720度VR虛擬實境」與「全景工程系統」的服務內容，一目瞭然的設計溝通與監工過程，讓子女與長輩放心交付專業，如願實現夢想居家。

STEP3：確認整體格局與蒐藏展示需收納

家庭成員日常人口簡單，但每逢假日常常有兒孫輩返家小聚，或同輩親友不時來訪，加上不用再收納子女的玩具與教科書，房間規劃朝向實用性高的客房與多功能室為重點；並可迎合長輩泡茶與品酒愛好，在餐廚交接處特設整面藏酒櫃與獨立飲用水區域，節省進出廚房走動次數。

STEP4：加入無障礙動線規劃

退休後到真正需要無障礙設計，其實還有頗長一段時間，然而作為樂齡住所，的確需要提前考量，因此動線規劃須寬敞，以便日後拐杖、輪椅或專人輔助出入，行走經過廊道與家具要排除地面高低差與銳利角，將低矮電視櫃邊角修圓，不僅增添設計巧思，更能防止碰撞，安全考量實是退休新居改造第一要務。

STEP5：定調隨心所欲的喜好風格

全室動線、格局、收納完成定位後，風格美感完全能夠隨心所欲，不論是走高質感內蘊優雅，在簡約大器中彰顯美學氣質；也可採明亮溫馨氣氛為主，帶點繽紛鄉村氣息溫暖又舒心。團隊完整具備整體規劃優勢，以系統櫃體的設計，帶出全室規劃架構，佐搭精心挑選各式風格質材，加上獨具品味的高家具配置建議，將硬體裝潢與軟件統整為完整視覺呈現，在退休後完整擁有自己的最愛風格居家。

STEP6：重視建材的安全與健康

重視安全、講究健康當然是退休宅規劃一大要務，專業的系統家具提出的家具與板材皆經過無毒環保檢測需求，各款櫥櫃板材為歐盟認證的低甲醛材質，方方面面皆為使用者貼心考量。此外，地材鋪設建議以超耐磨木地板進行，保持腳部接觸地面時的暖意，對年長者十分重要；各式空間規劃上的貼心細節，都為了讓樂齡生活更為舒心安全，自在健康的享受退休後的快意人生。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。