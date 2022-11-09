台灣新聞攝影展開展！150作品回顧重大事件　打疫苗、普悠瑪都入列

▲台灣新聞攝影大賽，體育新聞類第一名，捕捉桌球選手莊智淵經典瞬間獲評審青睞。（圖／台灣新聞攝影協會提供／余承翰攝）

記者林育綾／台北報導

2022台灣新聞攝影展開展！由台灣新聞攝影協會與文化總會合作，在文總一樓城南空間NO.1展出，今年展覽主題為「微光暗行」 ，精選150件作品回顧2021年台灣重大事件，包括台鐵太魯閣列車事故、打疫苗、東京奧運台灣代表隊國手經典瞬間等，皆從上千件參賽作品中脫穎而出獲獎。

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▲突發新聞類第二名。（圖／台灣新聞攝影協會提供／楊子磊攝）



台灣新聞攝影大賽由台灣新聞攝影協會主辦，從2007年至今已15年，而今年也是第4次與文總攜手合作，從數千件新聞攝影作品，精選具有畫面張立、故事及情感的2021年重要新聞攝影畫面，透過新聞紀實，回顧過去一年世界及台灣發生的重要大事。

申請者包含台灣及香港媒體，共徵集到2264件作品，邀請台大新聞研究所兼任副教授林樂群擔任評審主席，另邀台灣藝術大學傳播學院兼任副教授的沈昭良、攝影史研究者陳佳琦、攝影家林柏樑，及資深攝影工作者蔡明德作評審，選出144件攝影作品、6部得獎影片，透過不同主題視角了解世界大事。

▲台灣新聞攝影大賽，年度最佳新聞作品集。（圖／台灣新聞攝影協會提供／林振東攝）



▲台灣新聞攝影大賽，圖文特寫類第三名。（圖／台灣新聞攝影協會提供／林林攝）

文總表示，台灣新聞攝影大賽分成「年度最佳新聞照片」、「年度最佳新聞作品集」、「系列照片」、「一般新聞」、「突發新聞」、「體育新聞」及「肖像類」等共12類獎項。

▲「年度最佳新聞照片」由太魯閣號失事現場招魂照片獲得。（圖／台灣新聞攝影協會提供／翁睿坤攝）



而這一屆「年度最佳新聞照片」由《鏡週刊》記者翁睿坤拍攝的太魯閣號失事現場招魂照片獲得，畫面深刻傳達事故現場招魂家屬的悲痛，加上具有詩意的構圖，受到大部分評審青睞。

▲「年度最佳新聞攝影作品集」。（圖／台灣新聞攝影協會提供／林振東攝）

「年度最佳新聞攝影作品集」則由香港《端傳媒》記者林振東獲得，作品多為觀察香港、中國兩地現狀的照片，在主題面向或是視覺構圖之上，皆有多元而豐富的表現。

另外評審陳佳琦也提到，因奧運賽事的關係，今年的「體育新聞類」出現不少精準捕捉賽事瞬間的緊張或趣味佳作；而「系列照片類」也有像非洲學工事件或原住民盜伐等議題的深入報導，產生許多扣緊事件的凝視與觀察。





▲台灣新聞攝影大賽系列照片類優選。（圖／台灣新聞攝影協會提供／鄭宇辰攝）

▲▼台灣新聞攝影大賽系列照片類第一名。（圖／台灣新聞攝影協會提供 楊⼦磊攝）

台灣新聞攝影協會理事長鄭超文表示，今年作品除了呈現去年重大新聞事件，也深刻感受到香港傳媒環境的巨變。文總副會長江春男也說，過去很羨慕香港的新聞自由，在香港遭遇重大改變後，能為新聞自由提供場地，感到很開心開心且榮幸。卓越新聞獎基金會執行長邱家宜則提到，展覽主題「微光暗行」代表雖我們只有一點點光，但大家的光聚集起來，能讓無法被看見的被看見、無法被紀實的被記錄下來。

▲台灣新聞攝影大賽，自然環境與科技類 優選。（圖／台灣新聞攝影協會提供／余志偉攝）

文總秘書長李厚慶也表示，影像紀錄是保存事件的重要媒介，當記憶逐漸淡化時，透過攝影畫面重新回到現場，喚起心中記憶。透過紀實影像清楚看見時代縮影，理解該年代的重要事件，並時刻提醒自己不要遺忘這些重要的人與事。

「2022台灣新聞攝影大賽得獎作品展」將展出150件得獎作品，即日起至12月25日在文總一樓城南空間NO.1展出。



2022台灣新聞攝影大賽得獎作品展

日期｜2022/11/8(二) -12/25(日)

時間｜10:00-17:00 (每周一休館)

地點｜文總城南空間NO.1

地址｜台北市中正區重慶南路二段15號1樓