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社會 社會焦點 保障人權

台版柬埔寨詐騙！　「7坪囚虐16人」照片曝光

警方攻堅救人，肉票訴說遭囚禁的慘況。（警方提供）

▲警方攻堅救人，肉票訴說遭囚禁的慘況。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

詐騙集團囚禁、凌虐60多名求職者，釀成3死悲劇，消息曝光震撼全台，由於人命關天，加上擔心幕後藏鏡人潛逃出境，檢警專案小組與時間賽跑，士林地檢署檢察長謬卓然調派逾30名檢察官、檢察事務官，指揮辦案，新北市警局則動員上百警力投入救援、緝凶，局長黃宗仁也親上火線，督導偵辦，順利逮捕綽號「茶董」的男子陳樺韋等數十名嫌犯。

由於這起詐騙囚禁案牽涉3條人命，警方不敢輕忽，逐一勘驗所有嫌犯的手機，發現這些嫌犯都是聽從上級指揮，會用電擊棒、棍棒毆打遭囚禁的受害者，讓他們皮開肉綻、流膿，甚至有人因此差點死掉；還有的肉票因為長期戴著手銬，手腕幾乎潰爛，差點截肢；更有人因為舊傷復發，導致嚴重的蜂窩性組織炎，下場十分悲慘。

警方從隔壁大樓察看，發現集中營的窗戶已用黑色窗簾遮蓋。（翻攝畫面）

▲警方從隔壁大樓察看，發現集中營的窗戶已用黑色窗簾遮蓋。

本刊獨家取得受害者被虐影像，只見他們雙手、雙腳被手拷拷上，在房間地板或坐或躺，有的人神情呆滯，有的人略顯緊張，還有人無助地望著天花板，大家對未來似乎陷入絕望。現場被囚人數相當多，7坪空間擠滿人，甚至連旁邊廁所也有人躺臥，人數相當眾多。

警方還在嫌犯的手機發現多段凌虐影片，例如肉票被叫到客廳，嫌犯示意他坐在椅子上，沒多久另外3名嫌犯就圍上前對他毒打，肉票最後倒在地上哀號，打人的目的就是為殺雞儆猴，讓其他肉票心生畏懼、不敢逃跑。

嫌犯夜間開燈、透出微光，讓警方確認集中營的地點。（翻攝畫面）

▲嫌犯夜間開燈、透出微光，讓警方確認集中營的地點。

除了囚禁、毆打、上拷、電擊，嫌犯還會用鎮暴槍、空氣槍射擊肉票身體，甚至強迫肉票施用毒品，幹部還會透過遠端遙控，要共犯拍下施虐過程，再將相關照片、影片傳給茶董確認。

警方全副武裝攻堅破門，成功救出肉票。（警方提供）

▲警方全副武裝攻堅破門，成功救出肉票。

專案小組並發現，該詐騙集團採集中營式管理，一天只讓肉票吃一餐、喝一瓶水，並且在食物中加入安眠藥，讓肉票吃完倒頭就睡。此外，為了掌控現場，嚴禁肉票們講話或有肢體接觸，若有人違反，即採連坐式懲罰，例如一個房間有15人，只要一人說話出聲，其他14個人都會被打。

被害女子提起被虐過程，餘悸猶存。（警方提供）

▲被害女子提起被虐過程，餘悸猶存。

警方分析，嫌犯採恐怖管教，肉票被送到集中營後，會先打罵，給予震撼教育、下馬威，接著替肉票上銬，並替每個人畫定位置，肉票擅自離開，就會挨揍，再不聽話就電擊。

數十名肉票被囚禁在20坪的房間，人多到連廁所都關滿人。（翻攝畫面）

▲數十名肉票被囚禁在20坪的房間，人多到連廁所都關滿人。

雖然警方最後順利救出58名肉票，但之前已有3人不幸喪命。原來，警方攻入中壢的囚禁地點後，順利壓制住嫌犯，這時，肉票中傳來一聲：「報告長官，有人死掉了！」讓警方頭皮發麻。警方問肉票，他們堅稱有人死在身旁，但嫌犯卻故做鎮定，要大家別緊張，接著煮了一鍋麵讓大家吃，所有人吃完後就陷入昏睡，等到隔天醒來，屍體已經不見，但發生什麼事，大家都心知肚明。

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