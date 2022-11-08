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28歲OL 3個月內確診2次　這一點卻讓她最崩潰

▲▼ 哭泣,傷心,OL,悲傷,失戀。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

▲OL連續確診，在公司最忙的時候只能待在家。（示意圖，與本事件無關／取自免費圖庫photoAC）

記者崔子柔／綜合報導

新冠病毒不斷變異，各地都有人出現重複感染的狀況，台南一名28歲OL已接種3劑疫苗，她在8月底首次染疫，本（11）月初又再度「兩條線」，讓她對同事感到相當內疚。

根據《聯合報》報導，該名OL透露，她8月底辦完公司活動後確診，最近媽媽在職場染疫，她又不小心被傳染到，等於在3個月內確診2次，替她視訊診斷的醫師則說，她應該是受到不同型別的病毒攻擊。

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該名OL表示，雖然同事間輪流染疫，大家都互相幫忙，但辦公室月初、月底是最忙的時候，她還連續2次確診，讓她非常不好意思，「真的要更小心，再有第3次可能同事都要翻臉了」。

中央疫情指揮中心統計指出，全台約有3萬多名確診者在3個月內再度染疫，其中有2%是相隔不到1個月。先前兒科急診醫師吳昌騰就在臉書發文表示，隨著疫苗的保護作用減弱「二度感染的情況預計將會增加」。

吳昌騰說明，一個人感染新冠病毒的次數是「沒有限制」，甚至有很多人已經感染了好幾次病毒，以時間而言，雖然早先有研究說明，新冠康復的免疫力可持續大約三個月到幾年，但Omicron 流行時，最早在一個月內就會再次感染新冠病毒。

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