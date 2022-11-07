台電深夜施工挖破瓦斯管線　火焰噴數公尺高！驚悚畫面曝

▲台電施工挖土機不慎挖破瓦斯管線。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

台電施工人員今日凌晨1點左右，在桃園市中壢區中華路進行管線深埋作業，挖土機在施工時不慎挖到埋在1.5公尺深的欣桃瓦斯管線，導致直徑3英吋的瓦斯管線破裂，濃濃瓦斯味大量外洩並起火，大火立即噴達數公尺高，消防隊及欣桃瓦斯緊急調派人力搶修，並以噴水警戒，在1.5小時後搶修完畢，但網友說味道真的超濃。

▲▼大量瓦斯外洩，並因摩擦起火，噴出數公尺高火焰。（圖／民眾提供）





這起挖斷瓦斯管線火災是台電在中華路進行管線深埋作業，挖掘深度大約1.8公尺，但挖土機施工時剛好碰到埋在1.5公尺深的欣桃瓦斯中壓管線，導致直徑3英吋的瓦斯管線破裂，氣體外洩時因為摩擦生熱起火，所幸第一時間沒有造成人員傷亡，欣桃瓦斯緊急調派人力搶修。

▲消防隊和瓦斯管線公司搶修人員以噴水戒備搶修中。（圖／消防局提供）

桃園市政府消防局在7日00時51分接獲民眾報案，在中壢區中華路一段38號前，有不明物體起火燃燒，於是出動消防人員15名、消防車5輛、救護車1輛前往搶救。現場為台電人員施工不慎挖破瓦斯管路後起火燃燒，消防人車抵達現場時，欣桃公司人員已在處理，同仁架設砲塔防護，現場以將管路夾斷封口處理，於02:36狀況解除；現場交由欣桃瓦斯公司處理。