　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台電深夜施工挖破瓦斯管線　火焰噴數公尺高！驚悚畫面曝

▲台電施工挖土機不慎挖破瓦斯管線。（圖／民眾提供）

▲台電施工挖土機不慎挖破瓦斯管線。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

台電施工人員今日凌晨1點左右，在桃園市中壢區中華路進行管線深埋作業，挖土機在施工時不慎挖到埋在1.5公尺深的欣桃瓦斯管線，導致直徑3英吋的瓦斯管線破裂，濃濃瓦斯味大量外洩並起火，大火立即噴達數公尺高，消防隊及欣桃瓦斯緊急調派人力搶修，並以噴水警戒，在1.5小時後搶修完畢，但網友說味道真的超濃。

▲▼大量瓦斯外洩，並因摩擦起火，噴出數公尺高火焰。（圖／民眾提供）

▲▼大量瓦斯外洩，並因摩擦起火，噴出數公尺高火焰。（圖／民眾提供）

▲▼大量瓦斯外洩，並因摩擦起火，噴出數公尺高火焰。（圖／民眾提供）

這起挖斷瓦斯管線火災是台電在中華路進行管線深埋作業，挖掘深度大約1.8公尺，但挖土機施工時剛好碰到埋在1.5公尺深的欣桃瓦斯中壓管線，導致直徑3英吋的瓦斯管線破裂，氣體外洩時因為摩擦生熱起火，所幸第一時間沒有造成人員傷亡，欣桃瓦斯緊急調派人力搶修。

▲消防隊和瓦斯管線公司搶修人員以噴水戒備搶修中。（圖／消防局提供）

▲消防隊和瓦斯管線公司搶修人員以噴水戒備搶修中。（圖／消防局提供）

桃園市政府消防局在7日00時51分接獲民眾報案，在中壢區中華路一段38號前，有不明物體起火燃燒，於是出動消防人員15名、消防車5輛、救護車1輛前往搶救。現場為台電人員施工不慎挖破瓦斯管路後起火燃燒，消防人車抵達現場時，欣桃公司人員已在處理，同仁架設砲塔防護，現場以將管路夾斷封口處理，於02:36狀況解除；現場交由欣桃瓦斯公司處理。

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
1.3億劑快篩用不完　「2類人」免費擴大發放
快訊／陳時中酸徐巧芯「蹭熱度不道德」　否認鹹豬手：是公開場合
公園鞦韆「啪一聲」斷了！　她PO一張照萬人搖頭：要賠償
徐巧芯爆陳時中摟人妻　蔣萬安：背後故事可能更駭人聽聞
高虹安要告周玉蔻、自由時報　曝李忠庭戶口名簿「2015年已離
快訊／1家4口走回民宿被撞！　媽媽慘死
快訊／張愛雅結婚了！「電話15年來都沒換」復合舊愛
快訊／億光控告特力屋等3公司！　求償3億元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

失控片！桃園休旅車闖紅燈遭撞　衝騎樓階梯「刷整排機車」

邀學妹視訊裸聊　學長答應不外流下秒截圖！結局曝光

美髮1萬多嫌貴！扯媽做一半竟丟下3歲女兒跑了　還耍法官下場慘爆

1年百人受害！台版柬埔寨「遍布北中南」　面試「要這2物」拉警報

傳播妹陪玩忽斷片　醒來竟被說「叫床的聲音像小孩」！客人慘了

想追女店員！男連3天趴玻璃直盯　辯「思考未來出路」法官信了

1家4口遊池上遇車劫！走回民宿路上被撞1死1傷　肇逃駕駛飄酒味

高雄男撂9人幫舅舅討190萬債務　錢沒要到恐先噴1.8萬

台電深夜施工挖破瓦斯管線　火焰噴數公尺高！驚悚畫面曝

快訊／北市松山男子墜樓「當場死亡」！警拉封鎖線調查

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

達人DIY逼真食物造型蠟燭　蠟油化超細顆粒神還原玉米

失控片！桃園休旅車闖紅燈遭撞　衝騎樓階梯「刷整排機車」

邀學妹視訊裸聊　學長答應不外流下秒截圖！結局曝光

美髮1萬多嫌貴！扯媽做一半竟丟下3歲女兒跑了　還耍法官下場慘爆

1年百人受害！台版柬埔寨「遍布北中南」　面試「要這2物」拉警報

傳播妹陪玩忽斷片　醒來竟被說「叫床的聲音像小孩」！客人慘了

想追女店員！男連3天趴玻璃直盯　辯「思考未來出路」法官信了

1家4口遊池上遇車劫！走回民宿路上被撞1死1傷　肇逃駕駛飄酒味

高雄男撂9人幫舅舅討190萬債務　錢沒要到恐先噴1.8萬

台電深夜施工挖破瓦斯管線　火焰噴數公尺高！驚悚畫面曝

快訊／北市松山男子墜樓「當場死亡」！警拉封鎖線調查

女嬰一出生就「懷孕」！體內藏8個寄生胎　全球只有200例

座車又被爆紅線違停　陳時中趁機酸徐巧芯：違停不對，關說更不對

蔡英文親赴李勝彥追思禮拜　彭淮南、吳欣儒、陳冲等也現身致哀

失控片！桃園休旅車闖紅燈遭撞　衝騎樓階梯「刷整排機車」

有整球香草冰！罪惡「太妃糖鬆餅」開吃　還加了雙醬、2種鮮奶油

「曾馨瑩1111慈善計劃」邁入第七年　攜手早產兒基金會助弱勢家庭

1.3億劑快篩用不完！免費擴大發放「2類人」　薛瑞元：最快本月上路

邀學妹視訊裸聊　學長答應不外流下秒截圖！結局曝光

2成遊覽車司機、導遊「改跑外送」　觀光3缺！交長：年底前找回來

美髮1萬多嫌貴！扯媽做一半竟丟下3歲女兒跑了　還耍法官下場慘爆

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

社會熱門新聞

台版柬埔寨　遺體找到已風乾缺頭

1家4口遊池上遇車劫1死1傷　肇逃駕駛：回家後才喝酒

騎士遭撞噴飛慘死　目擊者連喊11聲「完了」

寂寞人妻網戀傳裸照GG了　被要求付60萬

求職遭囚虐男墜11樓亡　日月潭尋獲遺體頭顱消失

即／北市松山傳女子墜樓「無呼吸心跳」

炸物店老闆沒提告　半夜進派出所目的曝

炸物店老闆擬告唐寶寶媽媽　資深警：可這樣反擊

台版柬埔寨「遺體搬運工」桃園投案

貴婦網紅睡小王　夫偷拍求償敗訴

網戀傳裸照下場慘　桃園人妻嚇輕生

萬華男酒駕拒檢還撞警　遭開12槍還擊被逮

提「師生戀」全班都看她　國中女遭4度逞慾

為40元報警抓唐寶寶　老闆擬提告妨害名譽

更多熱門

相關新聞

台北市長選舉吵缺電　經長王美花：松湖變電站可解決

台北市長選舉吵缺電　經長王美花：松湖變電站可解決

前台北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前在辯論會中提到，台北市有22件用電申請案被限電，經濟部長王美花強調，台北市不是沒有電，是電送不進去，松湖變電站可以解決這個問題。

台電稱北市不缺電　柯：整個鬼扯

台電稱北市不缺電　柯：整個鬼扯

黃珊珊稱「北市用電申請案被限電」　台電：電送不進去

黃珊珊稱「北市用電申請案被限電」　台電：電送不進去

挖礦賺比特幣「偷電1千萬度」父子慘了

挖礦賺比特幣「偷電1千萬度」父子慘了

屏東美和大學停電惹議...台電喊停

屏東美和大學停電惹議...台電喊停

關鍵字：

台電挖破瓦斯管線火焰噴出

讀者迴響

熱門新聞

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

獨／Garena結束12年營運…

快訊／愛雅結婚了！「電話15年來都沒換」復合舊愛

永和炸物店老闆臉書、LINE通通關了！

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

立冬「4生肖、3星座」偏財運！大樂透頭獎衝到4.7億　明晚開獎

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

黃牛炒到13.8萬　2原因Jolin粉灌爆

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

IKEA桌紙糊的！女苦主抱怨遭打臉

270萬好市多卡掰了！　國泰世華聲明：「走過美好10年」

女星怒女兒跟許老三交友　小S回應

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面