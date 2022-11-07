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社會 社會焦點 保障人權

國3深夜驚見恐怖豬內臟灑滿地　26歲男疑飆速釀4車連撞3人受傷

▲▼國道4車連撞！26歲男疑飆速撞大貨車…豬隻內臟灑滿地　3人送醫治療。（圖／讀者提供）

▲李男開的白色車車頭全毀。（圖／讀者提供）

記者許展溢／高雄報導

國道3號南向377.6公里處7日凌晨0時50分發生4車追撞車禍，起因一名26歲李姓男子開車經過該處，疑車速太快閃避不及，先撞上32歲邵男開的載滿豬隻內臟大貨車，這一碰車上貨物全部噴出來散落一地，沒想到這時後方都為陳姓的30歲和27歲駕駛閃不及撞擊掉落物，造成3人送醫，送榮總治療。

有網友當晚經過目睹車禍，並說有一輛車當時車速「開了200多」，經過他時，害他車輛震了一下，警方強調，這為網友自述，無法做為事故判定依據外，也未經過雷射槍測定，無法認定開罰。

▲▼國道4車連撞！26歲男疑飆速撞大貨車…豬隻內臟灑滿地　3人送醫治療。（圖／讀者提供）

▲▼大貨車上的豬隻內臟灑滿地。（圖／讀者提供）

▲▼國道4車連撞！26歲男疑飆速撞大貨車…豬隻內臟灑滿地　3人送醫治療。（圖／讀者提供）

警方調查說明，獲報後田寮分隊馬上趕到現場，是因李男行經上記案發時、地時行駛中線車道，閃避不及先追撞前方的邵男載運豬隻內臟的大貨車，碰撞導致車上貨物散落路面，後方兩名陳男所駕駛的自小客車皆因閃避不及撞擊掉落物致生事故。

警方表示，此案有李男和乘客2人共3人送醫，分受輕微擦挫傷，送榮民總醫院診治，各造當事人酒測值均為零。

警方呼籲，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，呼籲駕駛人遵守速限，並保持安全距離，避免事故發生。

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