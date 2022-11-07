前後指揮官捲桃色風波遭諷「偷情指揮中心」　薛瑞元動怒反問一句話

▲衛福部長薛瑞元聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者嚴云岑／台北報導

台北市長參選人陳時中6日晚間被台北市議員徐巧芯以照片影射「鹹豬手」，衛福部長薛瑞元今（7）日在立院接受媒體堵訪，被問及繼王必勝去年緋聞後又傳出類似事件，如何評論「偷情指揮中心」一說罕見動怒，反問提問者，「這個問題怎麼會來問我？這個問題來問我一點都不適合。」隨後就結束堵訪進入議場。

國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間透過Facebook公布數張照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩，但遭揭穿女子丈夫、台北市立聯醫仁愛院區醫務長丁金聰也是影中人，是看圖說故事。

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據悉，這組照片拍攝當下，陳時中應邀參加紙風車文教基金會董事會的活動，當時台北市立聯合醫院仁愛院區醫務長丁金聰夫婦連袂出席，畫面中握住陳時中右手的女子就是丁金聰的妻子李雅玲，而丁金聰當晚身著藍色襯衫緊跟在一旁，另外現任紙風車劇團團長任建誠也入鏡，正是圖中沒有被拍到正臉的藍衣男子。

對此，陳時中競選總部作晚回應，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦等人，國民黨台北市長候選人蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道蔣萬安選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？

時代力量台北市議員候選人陳志明也發文表示，剛剛徐巧芯貼了一張陳時中與一位女性十指緊扣的照片，暗示意味濃厚，但對公眾人物的檢驗應該秉持理性、有多少證據說多少話，而不應該惡意影射，「徐議員沒說的是，照片中的女性為北市聯醫中興院區副院長李雅玲醫師，是陳時中的學妹，而她的丈夫北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰，就站在她的身邊。很顯然，這就是一對夫妻，送好友陳時中離開的照片而已。」

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