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野生「晶片教主」黃仁勳路邊點歌影片曝光　笑問：他們知道我嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

擁有百億美元身家、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日低調來台，4日驚喜現身在台北花博園區舉辦的電競活動，還向場外直播的女歌手點歌。影片公開後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「沒想到黃仁勳竟然會出現」、「竟然可以遇到皮衣刀客，太神啦」、「竟然可以讓全世界最頂尖的男人點歌」。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳向直播女歌手點歌。（圖／翻攝自YouTube／唯有音樂OnlyMusic）

▲黃仁勳與女歌手合照。（圖／翻攝自YouTube／唯有音樂OnlyMusic）

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黃仁勳低調訪台，除了台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬證實他曾到家中拜訪之外，幾乎沒有公開行程。不過，黃仁勳4日晚間突然現身WirForce BYOC區，讓現場所有玩家又驚又喜，紛紛拿出手機、照相機留下這難得的一刻。

▲▼ NVIDIA執行長黃仁勳 。（圖／4Gamers提供）

▼▲黃仁勳在活動現場與民眾自拍。（圖／4Gamers提供）

▲▼ NVIDIA執行長黃仁勳 。（圖／4Gamers提供）

黃仁勳走到場外時，還與正在直播的女歌手李以樂、李欣庭互動，表示自己很喜歡Lady Gaga演唱的《捍衛戰士：獨行俠》主題曲，這是一首很美的歌，希望兩人試著唱唱看。接著，女歌手詢問是否有其他喜歡的歌曲，黃仁勳又點了一首Lady Gaga的歌，在準備期間，他還詢問兩人，「他們（正在觀看直播的網友）知道我是誰嗎？」

女歌手回答不知道，因為兩人也看不到留言，並順勢邀請黃仁勳一起唱，黃仁勳則說，「我不會唱歌，但我很喜歡這首歌」。在結束3分多鐘的演唱之後，黃仁勳笑著為兩人鼓掌，並互相擊掌，最後還一起合照。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳向直播女歌手點歌。（圖／翻攝自YouTube／唯有音樂OnlyMusic）

▲女歌手結束演唱，黃仁勳立即為兩人鼓掌。（圖／翻攝自YouTube／唯有音樂OnlyMusic，下同。）

影片公開之後，網友們紛紛留言表示驚奇，「沒想到黃仁勳竟然會出現」、「竟然可以遇到皮衣刀客，太神啦」、「竟然可以讓全世界最頂尖的男人點歌」、「多少人能擁有這種經驗，讓世界頂端的男人之一親自鼓掌」、「老黃辦直播的時候都是全球幾萬人在看的，都是工程師在看」。

其中一名女歌手李以樂也在留言區回覆道，「真的沒有想過有一天亂問路上的人要不要聽我唱歌，會問到一個重量級嘉賓，嚇死我了，但謝謝大家喜歡。」

▼網友留言大讚女歌手很幸運。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳向直播女歌手點歌。（圖／翻攝自YouTube／唯有音樂OnlyMusic）

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