　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他開車2小時「台南衝屏東」產地買洋蔥　竟全都是進口貨氣炸

▲▼花兩小時路程到屏東車城買洋蔥，他上網炫耀隨即被笑：進口的啦。（圖／翻攝自爆料公社）

▲網友驅車2小時衝產地買洋蔥，炫耀PO文遭一票人打臉「全是進口」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友在臉書表示，他因為懷念屏東車城的洋蔥、皮蛋、鹹鴨蛋等美食，近日特別驅車2小時到車城採購，買到後立刻PO上網路炫耀，不料馬上遭網友打臉，現在並非洋蔥的產季，他買到的全部都是進口洋蔥，讓他超級傻眼，貼文一出立刻引起網友熱議。

原PO在臉書「爆料公社」表示，他日前因為懷念屏東車城的洋蔥、皮蛋、鹹鴨蛋等美食，特別從台南開了2個多小時的車到屏東車城採購，事後立刻拍照上傳網路炫耀「戰績」，沒想到隨即遭一票人打臉，說車城洋蔥目前都是進口的，讓他非常震驚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO看了留言後，立刻找附近一間烤魷魚攤商詢問，業者也坦蕩說「都是進口的，現在這邊的洋蔥剛剛種植，所以全都是進口洋」，讓他簡直氣炸了，直呼「這一趟從台南開了2個多小時，結果到產地還買到進口洋蔥」、「要買進口洋蔥，我不會自己在台南傳統市場買就好了嗎，幹嘛還要跑到產地」。

原PO感覺自己被騙，但也認為是自己社會經驗不足，不能怪業者沒有誠實以告，畢竟沒有規定業者一定要誠實標示，所販售洋蔥非來自車城周邊產地，而是從國外進口的洋蔥，提醒大家眼睛要睜亮一點，不要像他一樣專門跑到產地買國貨，結果買到的全部都是進口的。

貼文一出引發網友熱烈討論，有人說「現在的人在什麼季節、什麼蔬果正對時都不知道，然後再怪商家都沒標產地」、「我以為這是眾所皆知的事情 」、「台灣產的確實較好吃，但農作物原本就有產期問題」、「車城洋蔥產季要每年3、4月後才有，現在還在種小苗啦」。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
徐巧芯影射摟肩「鹹豬手」　陳時中競辦緊急回應
徐巧芯爆陳時中餐會照　「摟已婚女子」丈夫就在旁邊
槓上新北炸物店老闆！唐寶寶媽媽「曾遭棄養」背景超驚人
男友睡覺「一手必插內褲」她傻眼　專家曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爸媽帶孩子用餐！竟棄一包「沾屎尿布」　食物殘渣噴滿地

他開車2小時「台南衝屏東」產地買洋蔥　竟全都是進口貨氣炸

影／老鼠暴衝逃脫黏鼠板法陣　店員嚇到狂尖叫！

好市多驚見「討債蛋糕」噴紅漆　苦主慶生開箱瞬間尷尬了

永和炸物店遭負評灌爆永久停業！附近住戶爆料「還接外送單」

女逛好市多突「頭痛＋想吐」！原因曝光釣出一票苦主：逛半圈就暈

槓上新北炸物店老闆！唐寶寶媽媽「曾遭棄養」背景超驚人

愛車慘遭硬上！他目睹脫褲男癡情抖動崩潰　「人與車連結」影曝光

少子化辦公室編7.9億只開一次會？衛福部澄清

炸物老闆黑歷史起底！掐攤商脖子挨告　住戶曝他「講話很大聲」

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

台版柬埔寨男墜11樓慘死　日月潭尋獲遺體僅剩軀幹

手機修一半爆炸冒白煙！　店員急踢下桌竟瞬間起火

爸媽帶孩子用餐！竟棄一包「沾屎尿布」　食物殘渣噴滿地

他開車2小時「台南衝屏東」產地買洋蔥　竟全都是進口貨氣炸

影／老鼠暴衝逃脫黏鼠板法陣　店員嚇到狂尖叫！

好市多驚見「討債蛋糕」噴紅漆　苦主慶生開箱瞬間尷尬了

永和炸物店遭負評灌爆永久停業！附近住戶爆料「還接外送單」

女逛好市多突「頭痛＋想吐」！原因曝光釣出一票苦主：逛半圈就暈

槓上新北炸物店老闆！唐寶寶媽媽「曾遭棄養」背景超驚人

愛車慘遭硬上！他目睹脫褲男癡情抖動崩潰　「人與車連結」影曝光

少子化辦公室編7.9億只開一次會？衛福部澄清

炸物老闆黑歷史起底！掐攤商脖子挨告　住戶曝他「講話很大聲」

爸媽帶孩子用餐！竟棄一包「沾屎尿布」　食物殘渣噴滿地

王必勝轟「側翼找狗仔偷拍」　徐巧芯：有人被拍到小三很生氣喔

他開車2小時「台南衝屏東」產地買洋蔥　竟全都是進口貨氣炸

死亡影片！遊客無視警告入穴開心探險　下一秒慘死

私大生憂成績不好「能進台積電？」過來人曝1方法：吊車尾都能翻轉

陳其邁「深夜突襲」千字文⋯臉書感性談這事　粉絲讚：高雄驕傲　　

戴維斯自信「別隊害怕湖人」　5連敗後仍樂觀原因曝

營養師點名「4大物品」千萬別微波，小心引發爆炸

影／老鼠暴衝逃脫黏鼠板法陣　店員嚇到狂尖叫！

好市多驚見「討債蛋糕」噴紅漆　苦主慶生開箱瞬間尷尬了

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

唐寶寶媽媽過往背景曝光！曾遭生母棄養

愛車慘遭硬上！他目睹脫褲男癡情抖動崩潰

炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500多萬收藏公仔

炸物老闆黑歷史起底！曾掐攤商脖子挨告

永和炸物店遭爆永久停業！住戶：還在接單

快訊／唐寶寶媽媽PO文　只求炸物老闆「做1事」

千年罕見「月全食掩天王星」11/8登場　天文虛擬主播直播解說

「梨泰院事件我在現場！」他還原當天真實狀況

結婚7年！二寶爸「被妻狂綠4次」苦忍　網看怒了

好市多驚見「討債蛋糕」　開箱瞬間尷尬了

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

炸物店被1星灌爆「突從Google地圖消失」

老鼠逃脫黏鼠板法陣　店員嚇到尖叫

更多熱門

相關新聞

洋蔥狂言挑釁製作人！　下秒「被逼死」全部砍掉重錄

洋蔥狂言挑釁製作人！　下秒「被逼死」全部砍掉重錄

洋蔥ONION MAN再次跳脫圖文作家身份，推出單曲《回到最初愛上你》，乍聽之下是首熱戀的情歌，但對洋蔥而言是唱給充滿熱忱、才剛入行的自己，他說：「這是我寫給八年前的自己，我很努力地想讓他知道我此刻的心情。」繼去年推出《明明就很ㄍㄧㄥ但我還是喜歡妳》和《明顯是個狠角色》後，作為三部曲的完結歌曲，洋蔥希望在各方面都不留遺憾，於是自告奮勇喊話：「來首超難唱的歌吧！」

沒加就不叫鹽酥雞！「1品項」不見他傻了

沒加就不叫鹽酥雞！「1品項」不見他傻了

玖壹壹洋蔥「身分證遺失」GG了

玖壹壹洋蔥「身分證遺失」GG了

動力火車「驗出2條線」所有人跳車

動力火車「驗出2條線」所有人跳車

建築工人撿皮夾直奔派出所　失主見恩人擁抱流淚

建築工人撿皮夾直奔派出所　失主見恩人擁抱流淚

關鍵字：

洋蔥

讀者迴響

熱門新聞

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」！　2原因鐵粉灌爆

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

唐寶寶媽媽過往背景曝光！曾遭生母棄養

繳完頭期款「沒錢裝潢」　他硬住毛胚房

1分鐘「啪啪啪」1140下　20歲男破金氏紀錄

女星不爽「10歲女跟許老三當朋友」！控：她當丫鬟陪跳

男友睡覺「一手插內褲」專家曝原因

IKEA桌子竟是「紙糊的」！女苦主抱怨遭打臉

烏龍爆料陳時中牽手人妻？　紙風車執行長開嗆徐巧芯

網嘲徐巧芯　曬3舊照：靠超緊

拒絕對方別說「不好意思」

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

快訊／報警抓唐寶寶！炸物店「永久停業了」

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面