他開車2小時「台南衝屏東」產地買洋蔥　竟全都是進口貨氣炸

▲網友驅車2小時衝產地買洋蔥，炫耀PO文遭一票人打臉「全是進口」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友在臉書表示，他因為懷念屏東車城的洋蔥、皮蛋、鹹鴨蛋等美食，近日特別驅車2小時到車城採購，買到後立刻PO上網路炫耀，不料馬上遭網友打臉，現在並非洋蔥的產季，他買到的全部都是進口洋蔥，讓他超級傻眼，貼文一出立刻引起網友熱議。

原PO在臉書「爆料公社」表示，他日前因為懷念屏東車城的洋蔥、皮蛋、鹹鴨蛋等美食，特別從台南開了2個多小時的車到屏東車城採購，事後立刻拍照上傳網路炫耀「戰績」，沒想到隨即遭一票人打臉，說車城洋蔥目前都是進口的，讓他非常震驚。

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原PO看了留言後，立刻找附近一間烤魷魚攤商詢問，業者也坦蕩說「都是進口的，現在這邊的洋蔥剛剛種植，所以全都是進口洋」，讓他簡直氣炸了，直呼「這一趟從台南開了2個多小時，結果到產地還買到進口洋蔥」、「要買進口洋蔥，我不會自己在台南傳統市場買就好了嗎，幹嘛還要跑到產地」。

原PO感覺自己被騙，但也認為是自己社會經驗不足，不能怪業者沒有誠實以告，畢竟沒有規定業者一定要誠實標示，所販售洋蔥非來自車城周邊產地，而是從國外進口的洋蔥，提醒大家眼睛要睜亮一點，不要像他一樣專門跑到產地買國貨，結果買到的全部都是進口的。

貼文一出引發網友熱烈討論，有人說「現在的人在什麼季節、什麼蔬果正對時都不知道，然後再怪商家都沒標產地」、「我以為這是眾所皆知的事情 」、「台灣產的確實較好吃，但農作物原本就有產期問題」、「車城洋蔥產季要每年3、4月後才有，現在還在種小苗啦」。

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