鹽酥雞攤不見「1品項」　老饕驚：沒加就不叫鹽酥雞了！

▲原PO去買鹽酥雞，發現很多攤都不加九層塔了。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台式鹽酥雞的特色，就是在炸物起鍋前，會放九層塔下鍋爆香。有網友卻發現，最近去買鹽酥雞的時候，很多攤都改加「蒜頭」跟「洋蔥」，就算想花錢加點九層塔，菜單上也沒得選，忍不住發文問卦，「為什麼鹽酥雞大多改放大蒜跟洋蔥了？」引發一陣熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板發文，文中表示，「記得以前都放九層塔，結果最近買鹽酥雞，好多都改放蒜頭跟洋蔥了」，本來以為九層塔可以花錢加點或另外加，但看了菜單不禁愣住，「結果菜單上也沒得選」。

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貼文一出，就有人也頗有感，「我這邊也是大蒜、洋蔥多，可是我比較愛九層塔」、「超愛九層塔，超想只點九層塔吃就好」、「沒加高讚塔能叫鹽酥雞嗎」、「鹽酥雞的九層塔是基本，大蒜跟洋蔥才是二擇一，或是兩個都有」、「九層塔不能亡。」

但也有不少網友直呼，「大蒜好吃多了」、「大蒜加爆就對了，千萬不能炸過」、「洋蔥炸過超好吃」、「生大蒜真的很爽」、「蒜頭洋蔥辣椒比九層塔爽」、「九層塔比較難處理，很多炸不好」、「九層塔比較油吧？」

還有人表示，「放酸菜以外的鹽酥雞都是垃圾」、「加酸菜好吃欸！蒜頭也很讚」、「有的會三樣都加，超讚」、「最近還有吃到放醃蘿蔔的」、「九層塔、大蒜、洋蔥、蘋果，加下去賊好吃」、「九層塔漲價才會換生洋蔥，降價再換回來」、「我都可以，加爆」、「這邊全加啊！蔥蒜洋蔥+九層塔。」